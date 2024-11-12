«По-другому не мог поступить»: родные бойцов рассказали об их решении уйти на СВО

В Набережных Челнах продолжают проводить акции в поддержку семей участников специальной военной операции. Недавно детей вместе с мамами, бабушками, дедушками позвали в кинотеатр на премьеру мультфильма.

В кинотеатр Талия пришла вместе с дочкой Даяной. Глава семейства находится в зоне проведения СВО. Когда он уходил, малышке было два года, сейчас — четыре.

«В отпуск приезжает. Много ранений получил. Есть награды, ждем, надеемся, верим. Он у нас герой, патриот, красивый, сильный. 3 ноября уехал только, был в отпуске. Созваниваемся обычно вечером. Ну, в неделю по 2-3 звонка уж есть, слава Богу. Командование у него хорошее, попал он в хорошую войсковую часть», — поделилась жена военнослужащего.

«Мой папа — Герой. Его зовут Петя», — добавляет дочка военнослужащего Даяна.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам организаторов, поход в кинотеатр — это акция поддержки семей военнослужащих. Дети могут весело и интересно проводить досуг, а их близкие окружены заботой и вниманием, пока мужчины отстаивают интересы нашей страны.

Как только выходит очередная премьера мультфильма или сказки, организаторы всегда зовут в кинотеатр семьи военнослужащих. Иногда показы посещают и бойцы, которые находятся в краткосрочном отпуске.

«Конечно, гордимся, потому что он не стал уклоняться, как многие в свое время при мобилизации. Стал защищать нас в первую очередь. По-другому, сказал, не могу поступить. Поэтому, конечно, мы им гордимся и очень ждем», — поделилась жена военнослужащего Татьяна.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Эльвира рассказала, что бывший муж просто пришел в гости и сообщил, что уходит служить по контракту. Валерия, дочь военнослужащего, очень гордится отцом: «Он у меня сильный, мужественный».

Как признают родные участников СВО, чаще всего мужчины интересуются их делами, порой рассказывают интересные истории или то, что их удивило.

«Когда приезжал в отпуск, рассказывал истории, что там животные и птички — все как у нас, только голуби там красивее. И больше», — поделилась жена военнослужащего Наталья.

В Челнах семьи военнослужащих не остаются без внимания и поддержки. Школьное питание, посещение детских садов бесплатно, на каждые праздники им дарят продуктовые наборы. Родные бойцов посещают кинотеатры, дельфинарии и театры.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой