«Плетут сети в две смены»: жители заинской деревни оказывают помощь бойцам СВО

С начала проведения специальной военной операции жители Заинска и Заинского района активно помогают участникам специальной военной операции. В городе и районе организована работа по сбору гуманитарной помощи, работают группы по изготовлению окопных свечей, костылей, маскировочных сетей. Растет количество волонтерских групп, готовых оказать посильную помощь защитникам Родины.

С молитвой и добрыми пожеланиями жители деревни Чубуклы упаковывают маскировочную сеть для отправки в зону проведения спецоперации. Сельчане-энтузиасты ежедневно собираются в местном клубе для важной работы, которая стала для них настоящим делом чести и патриотического долга.

«Вместе подумали, такой стан за ночь сделали по проекту. Наши пенсионеры быстро освоили дело», — рассказал глава Чубуклинского сельского поселения Ильфат Гадершин.

В самом начале на изготовление одной сети уходило 3 дня, сейчас все движется быстрее. Работают каждый день, порой даже в 2 смены.

«Все стараемся помочь, каждый хочет вложить что-то свое. Деревня у нас очень дружная, все девочки быстро собрались и научились», — говорит Гузалия Карамуллина.

Труд кропотливый и требует терпения. Но дело ладится, ведь каждый вкладывает в работу частичку своей души. Волонтеры знают, что эти сети спасут жизни наших ребят, помогут им успешно выполнить боевые задачи.

Помимо плетения сетей, жители деревни также собирают для военных необходимые вещи: теплую одежду, медикаменты, средства гигиены. Все это они аккуратно упаковывают и отправляют на передовую. Волонтеры верят, что их маленький вклад обязательно поможет приблизить Победу.

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