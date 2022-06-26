Платформа «Черноморнефтегаза» вновь подверглась обстрелу

Сегодня одна из платформ «Черноморнефтегаза» в акватории Черного моря вновь подверглась обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», — заявил собеседник агентства.

До этого об обстреле сообщил Telegram-канал Baza. Удар будто бы был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». По данным источника канала, ракета попала в вертолетную площадку, в результате чего образовалось отверстие диаметром почти пять метров.

Ранее, 20 июня, ВСУ уже наносили ракетный удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». На вышках в момент удара находились 109 человек. Трое из них были ранены, еще семеро — пропали без вести.

ГУП «Черноморнефтегаз» занимается добычей, распределением и сбытом газа в Крыму. Буровые платформы располагаются неподалеку от острова Змеиный в акватории Черного моря. После присоединения Крыма к России компания была национализирована властями полуострова. Тогда же страны Запада ввели против нее санкции.