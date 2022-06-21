Аксенов рассказал об итогах поисков пропавших после удара по буровым «Черноморнефтегаза»

Поиски пропавших без вести семи человек после нанесенного Вооруженными силами Украины удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» не принесли результата. Искать их продолжат пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Будем верить в лучшее и продолжать поиски», — добавил глава полуострова.

Семьям пропавших выплатят компенсации в размере 6,5 млн рублей. Пяти раненым, которых спасли с одной из буровых платформ, направят по 3 млн рублей. Детям семей гарантируют компенсацию на затраты в детсадах, оздоровление в летних лагерях и ежегодную материальную помощь на каждого ребенка.

К восстановлению буровых платформ, по словам Аксенова, рабочие приступят после разрешения Минобороны РФ.

Накануне утром ВСУ нанесли ракетный удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». На вышках в момент удара находились 109 человек. Пострадавших ищут с участием патрульных судов и авиации.