Аксенов: ВСУ ударили по буровым «Черноморнефтегаза», идет спасательная операция

Сегодня около 8.00 утра Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». На данную минуту известно как минимум о троих раненых, ведется спасательная операция, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В первую очередь работаем над спасением людей», — подчеркнул Аксенов. По его словам, в момент удара на объекте было 12 человек, на эту минуту спасены пять человек, трое ранены, остальных продолжают искать с участием патрульных судов и авиации.

«Я нахожусь все время на связи с Министерством обороны, с Федеральной службой безопасности. Будем держать всех в курсе событий», — добавил глава Крыма.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

После начала спецоперации ВСУ неоднократно наносили удары по российским субъектам, в ряде регионов по этой причине введен повышенный уровень террористической угрозы. В Минобороны заявляли, что количество и масштабы ракетных ударов будет увеличиваться в ответ на любые террористические атаки или диверсии на российской территории, в том числе – по центрам принятия решений в Киеве.