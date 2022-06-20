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В мире
20 июня 2022  14:55

Аксенов назвал количество людей, атакованных на вышках «Черноморнефтегаза»

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На буровых вышках «Черноморнефтегаза» в момент удара Вооруженных сил Украины находились 109 человек, 21 из них на данный момент уже эвакуировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Операция по спасению остальных работников продолжается, добавил Аксенов, не уточнив точное количество пострадавших. Утром он сообщал о троих раненых.

Газ в Крыму подается в штатном режиме, рисков для газоснабжения нет, добавил глава полуострова.

Напомним, сегодня около 8.00 утра Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Пострадавших ищут с участием патрульных судов и авиации.

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