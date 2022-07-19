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Ру Тат
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Официальная хроника
19 июля 2022  18:21

Карты «Мир» начали принимать в 11 зарубежных странах

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Карты «Мир» можно использовать для оплаты в 11 зарубежных странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление платежной системы.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты МИР в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — сказано в сообщении.

Также картами можно рассчитываться в Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты и Россия начали переговоры по заключению соглашения, которое позволит использовать карты платежной системы МИР на территории ОАЭ.

Visa и MasterCard прекратили осуществлять транзакции на территории России после ужесточения санкций. Санкционное давление выросло после объявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#платежная карта мир
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