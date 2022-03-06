Visa собирается прекратить транзакции на территории России

Американская компания Visa намерена приостановить работу на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни», — сказано в заявлении компании.

После завершения процесса все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, перестанут работать за пределами страны.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.