news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 декабря 2025 10:07

Плата за проезд в наземном общественном транспорте Казани вырастет до 46 рублей

Читайте нас в
Телеграм
Плата за проезд в наземном общественном транспорте Казани вырастет до 46 рублей
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2026 году стоимость проезда в общественном транспорте Казани увеличится до 46 рублей за одну поездку и до 36 – при оплате проездным на 100 поездок. Соответствующее постановление Государственного комитета РТ по тарифам опубликовано на республиканском портале правовой информации.

На данный момент стоимость проезда в автобусах, трамваях и и троллейбусах столицы Татарстана составляет 43 рубля за одну поездку. Таким образом, проезд подорожает на три рубля.

Проезд в казанском метрополитене с начала нового года также подорожает до 46 рублей – в соответствии с постановлением Кабинета министров РТ.

Ранее Госкомитет РТ по тарифам утвердил максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год.

читайте также
В Казани с 1 января 2026 года изменятся цены на проезд и провоз багажа в метро
В Казани с 1 января 2026 года изменятся цены на проезд и провоз багажа в метро
В РТ утвердили максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год
В РТ утвердили максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год
В Татарстане установят новые тарифы на социальные проездные билеты
В Татарстане установят новые тарифы на социальные проездные билеты
#общественный транспорт казани #стоимость проезда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025