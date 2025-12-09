Плата за проезд в наземном общественном транспорте Казани вырастет до 46 рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2026 году стоимость проезда в общественном транспорте Казани увеличится до 46 рублей за одну поездку и до 36 – при оплате проездным на 100 поездок. Соответствующее постановление Государственного комитета РТ по тарифам опубликовано на республиканском портале правовой информации.

На данный момент стоимость проезда в автобусах, трамваях и и троллейбусах столицы Татарстана составляет 43 рубля за одну поездку. Таким образом, проезд подорожает на три рубля.

Проезд в казанском метрополитене с начала нового года также подорожает до 46 рублей – в соответствии с постановлением Кабинета министров РТ.

Ранее Госкомитет РТ по тарифам утвердил максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год.