В Казани с 1 января 2026 года изменятся цены на проезд и провоз багажа в метро

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил новые тарифы на услуги метрополитена в Казани. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, стоимость разовой поездки при приобретении единовременного билета составит 46 рублей, а при оплате транспортной картой на 100 поездок – 36 рублей. Тариф на провоз ручной клади сверх установленных норм также составит 46 рублей.

Оплата проезда возможна как наличными и банковской картой, так и с использованием транспортной карты или QR-кода. Провоз ручной клади сверх нормы оплачивается отдельно от стоимости поездки.