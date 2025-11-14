В РТ утвердили максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Государственный комитет Татарстана по тарифам утвердил предельные максимальные цены на проезд в общественном транспорте на 2026 год. Решение принято после экспертизы документов перевозчиков и направлено на обеспечение стабильной работы транспортной системы и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 1 января 2026 года в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске тариф на разовую поездку составит 46 рублей. При оплате билетами длительного пользования стоимость одной поездки составит 36 рублей.

В Мензелинске, Нурлате, Лениногорске, Заинске и Актаныше тариф установлен на уровне 33 рублей за поездку.

Стоимость одного километра в пригородном сообщении в Зеленодольском и Нижнекамском районах определена в размере 3,68 руб. В остальных муниципалитетах сохраняются тарифы 2025 года из-за отсутствия подтвержденных данных о затратах.

При расчете стоимости пересмотрены параметры маршрутной сети, данные пассажиропотока, состояние подвижного состава и эксплуатационные расходы. Пассажиропоток, по данным транспортных и соцкарт, вышел на показатели 2019 года.

Повышение тарифов связано с ростом цен ключевых расходов: топлива – до 10,4%, электроэнергии – на 14,3%, материалов и запчастей – на 11,7%, а также увеличением МРОТ на 20,7% и учетом затрат на новые автобусы и троллейбусы.

Все действующие меры социальной поддержки сохраняются. Решение о тарифах согласовано с профильным министерством.

Госкомитет установил предельные максимальные значения стоимости проезда, что позволит муниципалитетам и перевозчикам формировать собственные тарифные меню с учетом особенностей местных транспортных систем.