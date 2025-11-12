В Татарстане установят новые тарифы на социальные проездные билеты

Фото: © «Татар-информ»

Кабинет Министров Республики Татарстан подготовил проект постановления, в котором предлагается установить стоимость пополнения социальных и детских социальных проездных билетов на 2026 год. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, пополнение единого месячного социального проездного билета составит 656 рублей, а детского социального проездного билета – 400 рублей.

Новый размер оплаты будет действовать с 1 января 2026 года.