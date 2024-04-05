Пластмассы и аккумуляторы: Япония запретит экспорт в РФ 164 категорий товаров

Власти Японии вновь расширили санкции против России, введя запрет на поставки 164 категорий товаров, среди которых — пластмассы, моторные масла и аккумуляторы. Об этом сообщает пресс-служба японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

Дополнительные ограничения затронули:

— минеральные топлива, масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски (например, автомобильные моторные масла);

— неорганические химикаты, а также драгоценные металлы и их органические и неорганические соединения (например, хлороводород и гидроксид алюминия);

— пластмассы и изделия из них (например, нитроцеллюлоза);

— стальные изделия и их части (например, трубы для газо- и нефтепроводов);

— вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений, а также изделия из них;

— некоторые изделия из недрагоценных металлов;

— котлы и машины, их части и принадлежности (например, ручные электрические инструменты, такие как шлифовальные машины, машины для обработки дерева, пробки, твердой резины и твердого пластика);



— электрооборудование и его части (например, литий-ионные и никель-гидридные аккумуляторы);



— яхты и другие прогулочные или спортивные суда, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки, а также плавучие и погружные буровые или производственные платформы;

— оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование, инспекционное оборудование, прецизионное оборудование, их части и принадлежности (например, микротомы и термостаты).

Кроме того, Япония расширила санкции на импорт из РФ, включив в них нетехнические алмазы российского происхождения (ранее страны «Большой семерки» договорились о постепенном запрете алмазов из России).

Это ограничение вступит в силу с 10 мая. Экспортные санкции начнут действовать с 17 апреля.

В феврале Япония запретила ввозить в Россию пять категорий станков. Практически сразу власти страны начали обсуждать введение новых рестрикций.