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Япония запретила ввозить в Россию пять категорий станков
После анализа оружия, применявшегося в зоне СВО, власти Японии запретили экспортировать в Россию еще пять категорий товаров из раздела станков. Об этом сообщается на сайте Минэкономики страны.
Таким образом, список ограничений, согласованных со странами G7 в 2023 году, включает в себя 50 позиций.
«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — отмечается в заявлении.
Последний из пунктов — «станки с ЧПУ» — был отмечен как нововведение. В него входят токарные, фрезерные станки, обрабатывающие центры, а также запасные части для них.
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