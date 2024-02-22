Япония запретила ввозить в Россию пять категорий станков

После анализа оружия, применявшегося в зоне СВО, власти Японии запретили экспортировать в Россию еще пять категорий товаров из раздела станков. Об этом сообщается на сайте Минэкономики страны.

Таким образом, список ограничений, согласованных со странами G7 в 2023 году, включает в себя 50 позиций.

«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — отмечается в заявлении.

Последний из пунктов — «станки с ЧПУ» — был отмечен как нововведение. В него входят токарные, фрезерные станки, обрабатывающие центры, а также запасные части для них.