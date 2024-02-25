NHK: Япония планирует ввести новые санкции против России

Япония готовится ко вводу новых ограничений против компаний и граждан России. Об этом, ссылаясь на Премьер-министра Фумио Кисиду, сообщает NHK.

«Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на онлайн-встрече лидеров G7 Премьер Японии призвал коллег к солидарности в отношении помощи Украине и введении новых ограничений против России. Только так, уверен он, можно прийти к долгосрочному миру на Украине.

Напомним, что 23 февраля Евросоюз ввел против России новый, 13-й пакет санкций.