Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
NHK: Япония планирует ввести новые санкции против России
Япония готовится ко вводу новых ограничений против компаний и граждан России. Об этом, ссылаясь на Премьер-министра Фумио Кисиду, сообщает NHK.
«Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на онлайн-встрече лидеров G7 Премьер Японии призвал коллег к солидарности в отношении помощи Украине и введении новых ограничений против России. Только так, уверен он, можно прийти к долгосрочному миру на Украине.
Напомним, что 23 февраля Евросоюз ввел против России новый, 13-й пакет санкций.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»