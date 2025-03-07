«Планета добра»: мензелинцы готовят домашние угощения и теплые подарки для бойцов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры инициативной группы «Планета добра» города Мензелинска готовят для участников специальной военной операции домашние сухие супы, ароматные чаи с ягодами и травами, сладости и даже шьют одежду. Все это они отправляют на передовую.

В магазине, где развернут импровизированный цех, кипит работа. Пространство поделено на несколько зон, и у каждого волонтера – своя зона ответственности.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У одного из столов готовят сухие супы – борщ, рассольник, гречневый с грибами и другие. Их удобно брать с собой в бой: даже если нет возможности разогреть воду, можно есть всухомятку.

«Ребятам наши супы очень нравятся, – рассказала волонтер Людмила Галямова. – Они просто кладут их в карман и могут перекусить прямо на позиции».

Рядом идет работа над ароматными чаями. В черный чай добавляют сушеные ягоды, листья смородины, мелиссу, шиповник и даже полевую клубнику.

«Чай получается душистый, полезный, – объяснила Гульназ Шаймухаметова. – Девочки сегодня делают сбор из матрешки (так у нас называют душицу), мелиссы и листьев смородины».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В другой части цеха работают швеи. Здесь шьют все – от нижнего белья до плащей. А еще волонтеры вручную создают небольшие подарки для бойцов.

«Чтобы поднять настроение, мы заливаем вот такие гипсовые фигурки, – показала Лейсан Галеева. – По ночам их раскрашивали, а вместе с пенсионерами и нашими сотрудниками еще сделали флаги и сердечки».

Помогают и матери участников СВО – они плетут маскировочные сети. Техника у них особенная: сначала на основу наносят зигзагообразный узор, а затем крепят травяные «веточки».

«Это помогает создать максимально натуральную маскировку», – объяснила Валентина Яковлева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Руководитель группы Марина Зайнутдинова подчеркнула: их миссия – не только отправка помощи на передовую, но и забота о раненых в госпиталях.

«Мы работаем по разным направлениям: собираем гуманитарную помощь как в зону СВО, так и в Северодонецкий госпиталь, где трудится наш земляк – анестезиолог районной больницы, – рассказала она. – Мы на связи с медиками, формируем посылки под их запросы».

Горожане активно поддерживают волонтеров. В школе №1 учителя и ученики тоже присоединились к акции.

«Мы собрали письма, открытки, шерстяные носки и вязаные мочалки, – отметила педагог-организатор Алина Никитина. – Дети очень старались, они хотели передать бойцам частичку своего тепла».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры аккуратно упаковывают коробки, чтобы все дошло в целости и сохранности. Внутри – и полезные продукты, и подарки, сделанные с любовью.

«Чак-чак и пастила – одни из самых любимых угощений наших бойцов», – отметили волонтеры.

Работа не останавливается ни на день – «Планета добра» продолжает собирать помощь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.