Обещали работу – оставили с кредитами: какие виды финансовых мошенничеств процветают в РТ

В большинстве случаев за красивыми обещаниями скрываются обыкновенные мошенники

Фото: © Ильнар Тухбатов

Сегодня реклама в интернете активно навязывает пользователям «легкий заработок» и формирует у населения иллюзию, что любой желающий может «срубить большие деньги», приложив минимум усилий. Однако в большинстве случаев за красивыми обещаниями скрываются обыкновенные мошенники, доверившись которым, люди теряют последние копейки.

Как распознать финансовую пирамиду: разберем на примере Finiko

Один из самых ярких примеров привлекательной рекламы с огромными прибылями в интернете – нашумевшее дело компании Finiko, прогремевшее на всю республику. Фирма была основана в декабре 2018 года и якобы помогала людям зарабатывать на инвестициях. Поначалу претензий к компании у вкладчиков не было – многие получали немалые проценты с вложенных денег.



Однако, как рассказала ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора Татарстана Ирина Петрова, распознать в деятельности компании признаки финансовой пирамиды можно было уже с первых дней ее работы.



«Компании подобного рода выдают официальную гарантию доходности вложений, скрывая тот факт, что по российскому законодательству ни один брокер не вправе гарантировать, что вложения обязательно принесут доход», – отметила спикер.

«По российскому законодательству ни один брокер не вправе гарантировать, что вложения обязательно принесут доход», – отметила Ирина Петрова

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Действительно, Finiko обещала своим клиентам: прибыль будет при любом раскладе, причем в разы выше, чем в среднем по рынку у ближайших конкурентов, речь шла о 25% в месяц.



«Также эти компании развертывают широкомасштабную рекламную кампанию в СМИ, интернете, в рассылках на почту с теми же обещаниями гарантированной высокой доходности», – добавила Петрова.



Еще одна типичная черта финансовых пирамид – отсутствие доступа к информации о финансовом положении компании. Фирма не дает однозначную информацию о роде своей деятельности, у нее нет в собственности никаких дорогостоящих активов.



И последнее, но, пожалуй, самое важное, – у таких компаний отсутствуют разрешения или лицензии от Банка России.



«Центральный Банк России лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании Finiko не выдавал, компания не имела статус кредитной организации, не состояла в государственных реестрах. Коммерческого обозначения компания Finiko на территории России не имеет, в налоговых органах не зарегистрирована», – рассказала спикер.

Более того, в июле этого года Центробанк России выявил в деятельности Finiko признаки финансовой пирамиды, но даже после этого некоторые люди продолжали вкладывать туда свои деньги.

В настоящее время деятельность компании запрещена, один из ее основателей – Кирилл Доронин находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Трое его соратников объявлены в розыск.

Один из основателей Finiko – Кирилл Доронин находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере»

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Тысячи пострадавших от деятельности компании по всей стране несут заявления в полицию. Организаторы и «зазывалы» проекта обязательно понесут ответственность, уверяют в правоохранительных органах, а вот смогут ли люди вернуть свои деньги – вопрос открытый.

Лжелизинговые компании и псевдоломбарды

Пирамиды – один из самых распространенных видов мошенничества на финансовом рынке, однако далеко не единственный. Например, чтобы уйти из-под надзора Банка России, нелегальные кредиторы скрывают свою реальную деятельность под видом лизинговой компании.



«На территории нашей республики пресечены новые формы противоправной деятельности на финансовом рынке – это незаконные предоставления гражданам денег под залог паспорта, их собственных транспортных средств под видом лизинговой деятельности, так называемая лжелизинговая деятельность», – рассказала Петрова.



Клиенты-заемщики таких компаний рассказали, что они брали деньги под процент, однако сотрудники организации суть лизинговых правоотношений им не объяснили. Кроме того, компании нарушали закон о рекламе, предоставляя клиентам неполную информацию о своей деятельности. Это позволило сотрудникам правоохранительных органов привлечь организаторов нескольких подобных организаций к административной ответственности.

Пирамиды – один из самых распространенных видов мошенничества на финансовом рынке, однако далеко не единственный

Фото: Ильнар Тухбатов

«Руководители трех юридических фирм были привлечены к административной ответственности по статье “Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов”. Возбуждение административного производства по данной статье исключительная компетенция прокурора», – отметила спикер.



Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тыс. и на юрлиц от 300 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 15 суток.



«Особенно актуальными остаются вопросы с функционированием на территории республики нелегальных кредиторов, незаконно осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. Эти нелегальные кредиторы могут работать под видом ломбарда», – добавила Петрова.



Распознать псевдоломбарды не трудно, у всех подобных организаций есть ряд общих признаков. Во-первых, они заключают договоры с клиентами от имени индивидуального предпринимателя. Во-вторых, в названии фирмы отсутствует само слово «ломбард». Кроме того, стоит проверить, входит ли организация в государственный реестр ломбардов, если нет, то ее деятельность является незаконной.

Кто может предоставлять кредиты и займы гражданам на законных основаниях?

Согласно Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» предоставлять людям займы могут банки, а также микрофинансовые компании, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.



«Злоумышленники поняли, что совершать хищения у граждан путем открытия КПК либо любой другой поднадзорной Банку России организации слишком небезопасно. Как бы то ни было, нужно вести какую-никакую бухгалтерию, представлять гражданам приходные документы, опять же, имеется необходимость найти «козла отпущения» в виде директора», – рассказала Петрова.



По ее словам, неглупые аферисты быстро поняли, что все это в дальнейшем позволит правоохранительным органам собрать необходимые доказательства. Для это будет достаточно опросить официальных представителей или запросить документы.



Гораздо более эффективно создать некий «виртуальный бренд» без фактического юридического лица, якобы для осуществления рекламы для некой иностранной организации, как правило, зарегистрированной в государствах, с которыми затруднена деловая переписка.

Мошенники создают некий «виртуальный бренд» без фактического юридического лица, якобы для осуществления рекламы для некой иностранной организации

Фото: Владимир Васильев

Основная масса подобных организаций якобы предоставляют услуги по обучению, консультированию и дальнейшей торговле на рынке криптовалюты, ценными бумагами, спортивных ставках или покупке инвестиционных портфелей. Причем заманивают людей под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы.



При такой схеме собрать доказательства по факту мошенничества уже в разы труднее. Пополнение, ввод и вывод денег в данных компаниях осуществляется в основном в криптовалюте. Все проводимые операции обезличены, система электронных кошельков каждый раз присваивает новой номер операции – таким образом, «замести следы» мошенникам не представляет никакого труда.

«Картинки-скриншоты о наличии на счетах криптовалюты были всего лишь рисунками»

Однако, несмотря на все трудности, достичь определенных успехов в расследовании подобных дел все же можно. Ирина Петрова поделилась с ИА «Татар-информ» несколькими примерами подобных расследований.



«Представители организации «Ф» для привлечения денежных средств в сети интернет создали веб-сайт, где пользователям предлагалось инвестировать и зарабатывать с помощью уникальных секретных методик купли-продажи биткоинов и альткоинов. В саму систему можно было вложить только криптовалюту», – рассказала спикер.



По ее словам, покупка биткоинов производилась безналом, а следом цифровая валюта через различные электронные кошельки переводилась на криптоадреса, которые были указаны на сайте компании. В дальнейшем мошенники создавали иллюзию игры на бирже.

Картинки-скриншоты, присылаемые в качестве отчета о якобы наличии на счетах потерпевших криптовалюты, а также некой игре на бирже, оказываются всего лишь рисунками

Фото: Егор Никитин

«Следует отметить, что для привлечения как можно большего количества граждан злоумышленники подбирали языкастых посредников, которые ездили по районам республики, где проводилась активная агитация среди учителей и медработников», – поделилась Петрова.



Во время проверки сотрудникам правоохранительных органов удалось установить московскую организацию, которая создала и администрировала сайт фирмы. В результате допроса программистов, а также проведенной экспертизы по изъятым программам, оставшимся на планшетах потерпевших, удалось доказать, что предлагаемая мошенниками программа не имела связи с криптокошельками, а сайт являлся одностраничным.



«Таким образом, картинки-скриншоты, присылаемые в качестве отчета о якобы наличии на счетах потерпевших криптовалюты, а также некой игре на бирже, были всего лишь рисунками. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"», – рассказала старший помощник прокурора.

Продавали молочный порошок под видом БАДов и печатали справки 2-НДФЛ прямо в офисе

Другой пример финансового мошенничества – деятельность китайской организации «Т». Фирма предлагала людям работу с высокой зарплатой. Среди вакансий были самые разные специальности – вахтеры, помощники директора, заведующие складом и другие. Когда люди приходили устраиваться в компанию, им объясняли: для получения заветной должности нужно пройти платное обучение.



Уже на «учебе» выяснялось: для продвижения по карьерной лестнице необходимо привлекать в фирму других людей, распространять рекламу и листовки. Кроме того, необходимо вложить в компанию и свои деньги – купить уникальные БАДы, панацею от всех болезней и проблем.

Проверка компании показала, что людей изначально вводили в заблуждение и «втюхивали» им БАДы, которые представляли собой обыкновенный молочный порошок

Фото: архив ИА «Татар-информ»

«В случае отсутствия у клиента денег, сотрудники компании предлагали оформить ему кредит, в том числе с использованием подложных документов, обещая, что помогут выплатить его в последующем. В результате деньги клиентам не возвращались», – рассказала Петрова.



Проверка компании показала, что людей изначально вводили в заблуждение относительно трудоустройства, а затем «втюхивали» им БАДы, которые представляли собой обыкновенный молочный порошок. Среди запрошенных в банке копий кредитных досье находились поддельные справки 2-НДФЛ, которые злоумышленники печатали прямо в офисе.

Приглашали на работу, а затем оставляли с кредитом и без денег

Компания «Б» также приглашала людей на собеседование для получения работы с высокой зарплатой. Злоумышленники сами размещали объявления и искали потенциальных жертв на популярных сайтах.



При трудоустройстве людям предлагали пройти бесплатное обучение трейдингу. В процессе обучения человеку заявляли: надо научиться делать ставки на бирже, чтобы разговаривать со своими будущими коллегами на одном языке. Для этого, объясняли в компании, нужно вложить свои деньги и поиграть на бирже – будущая прибыль якобы покроет все расходы.



«При этом граждане, обратившиеся в организацию, – это люди безработные, а следовательно, и без значительных денежных накоплений. Сотрудники компании подводят к тому, что человек оформляет кредит. В компании имеется налаженная схема по отправке заявок в кредитные учреждения от имени обратившихся за работой граждан, по кредитным учреждениям их возили представители этой же компании», – отметила Петрова.

«Не ленитесь проверять информацию о компании на сайте Центробанка и в официальных реестрах. Только так вы сможете обезопасить себя и свои деньги»

Фото: архив ИА «Татар-информ»

После получения кредита деньги зачислялись на расчетные счета организации партнера «G». Менеджеры компании рекомендовали своим жертвам сделать несколько ставок, в результате которых люди теряли все свои деньги, оставались с кредитами и без работы.

Примеров подобных мошенничеств на финансовом рынке очень много. Злоумышленники с каждым днем придумывают все новые и новые способы хищения денег доверчивых клиентов. Эти люди прекрасно понимают реалии финансового рынка и с легкостью маневрируют сложными терминами, значение которых обычный человек понимает не до конца.

Поэтому когда речь идет о ваших деньгах, не стоит идти по легкому пути: не ведитесь на обещания быстрого заработка, не соглашайтесь на требования вложить свои деньги в обмен на гарантии будущей прибыли, не ленитесь проверять информацию о компании на сайте Центробанка и в официальных реестрах. Только так вы сможете обезопасить себя и свои деньги.