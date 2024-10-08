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Певица Иркэ рассказала о состоянии мужа Артура
Муж певицы Иркэ Артур Шабакаев в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Санкт-Петербурге, куда он попал после тяжелого ранения на СВО.
Летом певица сообщила, что мужу предстоит серьезная операция. В течение долгого времени она ничего не говорила о здоровье мужа, и многочисленные вопросы от подписчиков, желающих узнать, как себя чувствует Артур, она оставляла без ответа.
Недавно Иркэ прервала свое молчание и ответила одному из подписчиков своих соцсетей. На вопрос: «Как состояние вашего мужа?», она написала: «Слава богу, все хорошо».
Подписчики пишут певице, что очень рады за Артура, желают ему скорейшего выздоровления и воссоединения с семьей.
Артура мобилизовали осенью 2022-го. Пройдя подготовку в столице Татарстана, муж Иркэ отправился в зону спецоперации. Совсем недавно он возвращался домой и артистка делилась совместными кадрами с супругом.
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