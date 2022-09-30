Дал обещание, что вернется: певица Иркэ проводила мобилизованного мужа Артура Шабакаева

Из военкомата Приволжского и Вахитовского районов Казани на сборный пункт отправилась очередная партия мобилизованных. Проводить мужа Артура Шабакаева также приехала известная певица, заслуженная артистка Татарстана Иркэ.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Повестка пришла два дня назад. На подготовку дали один день. Он обещал, что обязательно вернется. Мы верим, что будет так. Конечно, нелегко. Наши родные тоже пришли проводить. Устроили небольшие проводы дома. Артур держался спокойно», — рассказала артистка корреспонденту «Татар-информа».

Певица рассказала, что с мужем они вместе более десяти лет. «Я приготовила разные вкусности. Пришла его мама. Когда ему сказала: „Может, найдем какой-то способ не уехать?“, он ответил: „Слово мужчины железное, жена, не вмешивайся“. Я решила промолчать. Нам Всевышний дает силы. Артур и сам верующий, соблюдает намаз. Сила духа мужчины проявляется именно в такие моменты», — рассказала она.

«Артур не дал нам времени ни переживать, ни плакать. Всегда подбадривал нас. Грусти не было. Молюсь за него, и хазрат успокаивал нас, с ним тоже поговорили», — добавила артистка.

Артур Шабакаев надеется, что все будет хорошо. «Как легко уходишь, так же легко вернешься. С собой взяли медикаменты, термобелье, кнопочный телефон», — сказал мобилизованный.