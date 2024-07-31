Певица Иркэ сообщила печальную новость о своем мобилизованном муже Артуре

Мужа заслуженной артистки РТ Иркэ тяжело ранили во время службы в зоне СВО.

Как рассказала сама Иркэ, она до сих пор не может ни говорить, ни писать после такой новости. Женщина также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Сердце болит, душа разрывается. Пока не могу ни говорить, ни писать. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Иркэ ТНВ.

Напомним, Артура мобилизовали осенью 2022-го. Пройдя подготовку в столице Татарстана, муж Иркэ отправился в зону спецоперации. Совсем недавно он возвращался домой и артистка делилась совместными кадрами с супругом.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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