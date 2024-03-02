Муж певицы Иркэ пришел в отпуск из зоны СВО

Фото: соцсети

Муж заслуженной артистки Татарстана Иркэ Артур Шабакаев прибыл в отпуск из зоны специальной военной операции. Семейное фото появилось в соцсетях дочери певицы, сообщает ТНВ.

Муж певицы был мобилизован в сентябре 2022 года. Этот отпуск для него не первый.

«Повестка пришла два дня назад. На подготовку дали один день. Он обещал, что обязательно вернется. Мы верим, что будет так. Конечно, нелегко. Наши родные тоже пришли проводить. Устроили небольшие проводы дома. Артур держался спокойно», — рассказывала во время проводов исполнительница.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.