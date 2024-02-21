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Певец Ваня Дмитриенко: Гимн Игр будущего мы с диджеем Smash записывали дважды
На открытие Игр будущего в Казань приехал популярный молодежный российский певец Ваня Дмитриенко. Сегодня он вместе с диджеем Smash (Андреем Ширманом) исполнит гимн Международного мультиспортивного турнира. Музыкант признался, что работа над ним была непростой, и он дважды перезаписывался.
«Конечно, для меня исполнить гимн сегодня — это очень волнительно. Все понимают важность сегодняшнего события и уникальность. Я испытываю нелегкий стресс, надеюсь, что нам удастся воплотить всё, что мы делали для нашего номера. Мы делаем это вместе с диджеем Smash и жанр „смэшевский“, если такой существует. Очень яркий, оптимистичныйи динамичный гимн. Мы его записывали два раза. Первый раз я записал сам, Андрею не понравилось, и он предложил попробовать еще раз», — поделился Дмитриенко.
Он сравнил свой номер на сегодняшнем открытии с кадром из фильма о супергероях и пообещал, что всё будет очень «инновационно». Говоря о музыке будущего, певец допустил, что она будет сочетать в себе классические музыкальные инструменты и электронную музыку.
Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
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