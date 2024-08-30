Пестречинцу Александру Чернову вручили орден Мужества

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Указом Президента РФ за героизм, проявленный при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, орденом Мужества награжден Александр Чернов из села Белкино Пестречинского района Татарстана.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в райцентре на ежегодном празднике народного творчества «Пестречинские зори», приуроченном ко Дню республики. Передал орден его владельцу ветеран воинской службы Фарит Валиев. Александр пришел на мероприятие вместе с семьей: женой Ириной и двумя сыновьями — 6-летним Матвеем и 4-летним Павлом.

«Такую награду, как орден Мужества, должен получить каждый, кто там находится. Ведь каждый рискует своей жизнью», — выразил уверенность военный.

Александр до мобилизации работал трактористом в сельхозпредприятии «Ак Барс Пестрецы». Повестку не ждал, но предполагал, что его могут призвать. Уже 3 ноября 2022 года оказался в зоне боевых действий. Сначала был пулеметчиком, потом прошел обучение в городе Ейске и стал стрелком-зенитчиком. Его задачей было следить за наземным пространством, не давать авиации противника приближаться, сбивать его летательные аппараты.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Почти через год, 24 октября 2023-го, военнослужащего ранили. Это произошло, когда он пытался вытащить с поля боя тело погибшего односельчанина.

«Нас заводили на новую позицию, в ходе которой был убит мой товарищ, мы из одной деревни, сосед через три дома, друг, его звали Дима. Когда мы выносили его, были обнаружены врагом, нас начали обстреливать. Передо мной взорвалась мина, и я получил ранение в голову. Потерял сознание, через какое-то время пришел в себя. Нас было четверо раненых, один не мог идти из-за сильного повреждения на ноге. Мы пять часов выходили вдвоем с товарищем и все-таки добрались до своих, сообщили, что там остались раненые. За ними уже выдвинулась другая группа и эвакуировала их», — рассказал об обстоятельствах своего ранения Александр.

Раненый боец лежал в госпитале в Белгороде, потом два месяца в Смоленске. С декабря Александр дома, с родными. Он демобилизован и получил воинскую категорию «Д», поэтому больше служить в армии по состоянию здоровья не может. Впереди длительное восстановление.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру