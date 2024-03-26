Песошин подписал постановление о создании промпарка «Тура 2.0» в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана будет создан индустриальный (промышленный) парк «Тура 2.0». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Управляющей компанией промпарка станет ООО «Управляющая компания „Альянс“». Контролировать работу будет Минэкономики Татарстана.

«Принять предложения Министерства экономики Республики Татарстан, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альянс“ о создании на территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан индустриального (промышленного) парка „Тура 2.0“», — следует из документа.

Решение принято для развития объектов промышленной инфраструктуры в регионе.

Напомним, что новость о строительстве нового индустриального парка вдоль трассы М7 «Волга» распространилась в декабре 2022 года. Его площадь составит 300 га. Как объяснил тогда глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, существующие площадки — «Зеленодольск» и «М7» — достаточно плотно застроены, а на прилегающих территориях активно создается новый пул резидентов.

Сети к новой площадке подведут в рамках проекта «Большой Зеленодольск».

В апреле 2023 года Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили проект многофункционального производственно-логистического комплекса на территории «Туры 2.0», который будет включать логопарк, зоны «Лайт индастриал» и малых предприятий. Сообщалось, что появление логокомплеса создаст в районе несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

21 марта стало известно, что одобрение получил проект строительства 1-й очереди многофункционального индустриально-логистического парка «Дружба» в Зеленодольском районе. Он расположится на территории промпарка «Тура 2.0».