В Зеленодольском районе РТ появится новый промпарк «Тура — 2.0» площадью 300 га

В Зеленодольском районе Татарстана ведется работа по созданию нового индустриального парка вдоль трассы М7 «Волга» площадью 300 гектаров с рабочим названием «Тура — 2.0». Об этом сегодня рассказал глава муниципалитета Михаил Афанасьев, выступая с докладом на совещании в Кабмине РТ.

«Заполняемость промпарков „Зеленодольск“ и „М-7“ достаточно плотная, а потому на прилегающих к паркам территориях формируется новый пул резидентов», — доложил чиновник.

В рамках проекта «Большой Зеленодольск» запланировано создание инженерных сетей, которые будут доведены до границ промпарка.

Глава муниципалитета подчеркнул, что на сегодняшний день в промпарке «Зеленодольск» работают 25 резидентов ТОСЭР. Создано более 11 тыс. рабочих мест. Сумма инвестиций достигла 12 млрд рублей, что составляет 18% от всех доходов района.