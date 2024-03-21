Проект 1-й очереди логокомплекса «Дружба» в зеленодольской «Туре 2.0» прошел экспертизу

Одобрен проект строительства 1-й очереди многофункционального индустриально-логистического парка «Дружба» в Зеленодольском районе.

Объект разместится в новом индустриальном парке «Тура 2.0», появление которого активно обсуждается с 2022 года. В рамках первой очереди, согласно информации Единого госреестра заключений, запланировано строительство складского комплекса продовольственных и непродовольственных товаров (2-4-й этапы).

Застройщиком объекта является «Индустриально-логистический парк «Поток».

Напомним, что новость о строительстве нового индустриального парка вдоль трассы М7 «Волга» распространилась в декабре 2022 года. Его площадь составит 300 га. Как объяснил тогда глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, существующие площадки — «Зеленодольск» и «М7» — достаточно плотно застроены, а на прилегающих территориях активно создается новый пул резидентов.

Сети к новой площадке подведут в рамках проекта «Большой Зеленодольск».

В апреле 2023 года Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили проект многофункционального производственно-логистического комплекса на территории «Туры 2.0», который будет включать логопарк, зоны «Лайт индастриал» и малых предприятий. Сообщалось, что появление логокомплеса создаст в районе несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест.