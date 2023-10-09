Песошин обсудил с главой Росавтодора строительство трассы М12 и работы на трассе М7

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Новиковым реализацию на территории республики проектов в сфере дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны затронули, в частности, дальнейшее строительство в рамках трасс М12 «Восток», М7 «Волга» и М5, а также возведение других участков автодорог.

Глава Росавтодора Роман Новиков Фото: пресс-служба Раиса РТ

Upd. (12.50): «<…> учитывая то, что дорожная отрасль — одна из самых устойчивых отраслей, <…> мы понимаем, что мы на правильном пути и <…> все задачи, которые перед нами стоят, выполняются», — заметил при этом Роман Новиков.

Глава Росавтодора упомянул поддержку со стороны курирующего строительную отрасль вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и напомнил, что в Татарстане очень много федеральных строек.

Соответственно, по словам Новикова, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — «самое финансируемое управление из всех 26 управлений Федерального дорожного агентства».

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Росавтодора также поблагодарил Татарстан за динамику выполнения работ в сфере дорожного строительства в рамках национальных проектов (инициированных Президентом России Владимиром Путиным).

«Нацпроекты на территории Республики Татарстан — хочу сказать большое спасибо за то, что в таком формате на сегодняшний день выглядит выполнение. 92% кассы за девять месяцев — громкие слова, но это невиданный успех», — подчеркнул Роман Новиков.

Upd. (12.04): Ранее «Татар-информ» сообщал, что более миллиона проездов зафиксировано на участке трассы М12 от Москвы до Арзамаса менее чем за месяц. На дальнейшее строительство магистрали за три года выделят почти 304 млрд рублей. Кроме того, как сообщал «Татар-информ», Правительство РФ включило участки трассы М7 в Татарстане в проекты, реализуемые под особым контролем государства.