Более миллиона проездов зафиксировано на М12 от Москвы до Арзамаса менее чем за месяц

На участке трасы М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса с 9 сентября по 1 октября зафиксировано более миллиона проездов. Пиковым по интенсивности движения стало 1 октября, когда на скоростной дороге было свыше 63,8 тыс. проездов автомобилей, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

«Самым популярным у автомобилистов остается участок Москва – Электроугли в обход Балашихи – более 66% от общего числа проездов 1 октября включали этот отрезок трассы», – отметили в ведомстве.

Движение по М12 от Москвы до Арзамаса открыто 8 сентября с участием Президента России Владимира Путина. Благодаря поддержке главы государства строительство удалось завершить раньше срока на 10 месяцев. Ожидается, что уже в декабре автомобилисты смогут доехать по этой трассе до Казани, а потом и до Екатеринбурга.

Строительство скоростной дороги М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Автомагистраль станет частью транспортного маршрута «Россия» протяженностью 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.