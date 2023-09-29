На строительство трассы М12 за три года выделят почти 304 млрд рублей

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На строительство трассы М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург за три года предполагается направить почти 304 млрд рублей.

Это следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных Министерством финансов РФ.

В 2024 году на возведение магистрали собираются выделить 51,7 млрд рублей. В 2025-м финансирование стройки планируется увеличить почти в три раза, до 152,3 млрд рублей. В 2026-м оно опять уменьшится — до 99,9 млрд рублей.

Трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Недавно, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы и южный обход Арзамаса. Президент РФ Владимир Путин, участвовавший в церемонии, заявил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, и уточнил, что на этом планы в отношении нее не заканчиваются. Укладку асфальта на мосту через Волгу на трассе М12 в Татарстане планируют завершить в октябре.