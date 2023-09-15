Правительство включило БОСК Казани и трассу М7 в проекты под особым контролем государства

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Правительство России расширило перечень крупных проектов, финансируемых в рамках госпрограмм и из Фонда национального благосостояния. В него включены 32 новые позиции, в том числе биологические очистные сооружения канализации в Казани и участки трассы М7 в Татарстане.

«180. Реконструкция БОСК г. Казани», — говорится в распоряжении.

Этот пункт включает 1-й, 2-й и 3-й этапы работ.

Помимо этого, под 193-197-й позициями указаны строительство и реконструкция нескольких участков трассы М7 «Волга» в Республике Татарстан:

— км 1070 + 100 — км 1102 + 200;

— км 1102 + 200 — км 1120 + 500;

— км 1120 + 500 — км 1138 + 000;

— км 1138 + 000 — км 1155 + 300, км 1161 + 000 — км 1166 + 710;

— обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

«Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ», – говорится в пояснительной записке.