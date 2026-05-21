СВО 21 мая 2026 15:51

Песошин и Сафаров в ходе поездки в ЛНР наградили бойцов из Татарстана

Посетившая Луганщину по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова делегация республики в составе Премьер-министра РТ Алексея Песошина и руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова вручила отличившимся военнослужащим из Татарстана медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующее видео Раис РТ выложил на своих страницах в социальных сетях.

«В ходе поездки в ЛНР татарстанская делегация встретилась с нашими военнослужащими. Особо отличившиеся в службе бойцы были удостоены государственных наград Республики Татарстан», – написал Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере МАКС.

«Татарстан тарафыннан оештырылган барлык хәрби частьләр белән элемтәдә торабыз. Яклаучыларыбыз турында кайгырту – эшнең иң мөһим юнәлеше. Аларның фидакарьлеге, хәрби бурычка тугры булуы белән чиксез горурланабыз! (в переводе – „Мы поддерживаем связь со всеми воинскими частями, сформированными в Татарстане. Забота о наших защитниках – самое важное направление работы. Мы гордимся их самоотверженностью, верностью воинскому долгу!“)» – подчеркнул Раис РТ.

В ходе поездки в Луганскую народную республику Алексей Песошин и Асгат Сафаров оценили соцобъекты и стройки, о чем сообщал «Татар-информ».

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

