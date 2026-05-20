Песошин и Сафаров во время посещения ЛНР почтили память Дамира Исламова

Посетившая Луганскую народную республику делегация Татарстана в составе Премьер-министра РТ Алексея Песошина и руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова побывала в городе Золотом, где установлен бюст Героя РФ Дамира Исламова, и почтила его память. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на своих страницах в социальных сетях.

«Возложили цветы, почтили минутой молчания память нашего Героя!» – написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере МАКС.

Рустам Минниханов также заметил, что члены делегации пообщались с местными жительницами, которые ухаживают за садом и поддерживают в порядке прилегающую к памятнику территорию.

«Батырыбыз истәлегенә игътибарлы булганнары һәм иҗтимагый киңлекне төзекләндерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт аларга! (в переводе – „Спасибо им за внимательное отношение к памяти нашего героя и за вклад в благоустройство общественного пространства!“)» – добавил Раис Татарстана.

Дамир Исламов – участник специальной военной операции. Гвардии старший лейтенант, командир танкового взвода погиб вместе с экипажем своего танка в неравном бою с пятью вражескими танками в окрестностях Золотого 7 марта 2022 года. Посмертно все члены экипажа удостоены звания Героя России. В сентябре 2025-го в Золотом был установлен бюст Дамира Исламова.