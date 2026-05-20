Песошин и Сафаров оценили соцобъекты и стройки в ЛНР

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров совершили рабочую поездку в Луганскую Народную Республику по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. В состав делегации также вошли начальник управления Судебного департамента РТ Зявдат Салихов и заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное.

В Рубежном делегация осмотрела станцию скорой медицинской помощи, расположенную на территории больничного городка. Ранее при поддержке Татарстана здесь был восстановлен пищеблок, который сейчас обеспечивает пациентов стационара горячим питанием. С руководством станции обсудили дальнейшие этапы восстановления и потребности учреждения.

Отдельное внимание уделили условиям работы фельдшеров, которые ежедневно выезжают на вызовы в прифронтовой зоне и оказывают помощь жителям в сложной обстановке. Представители республики пообщались с медицинскими работниками.

Также делегация посетила бывший Дом пионеров в Рубежном вместе с временно исполняющим обязанности главы города Евгением Шаталиным. С городскими властями обсудили идею создать на базе здания современный молодежный центр с музейной экспозицией, посвященной истории города.

Отмечается, что центр должен стать площадкой для молодежных инициатив, образовательных и культурных проектов и городских мероприятий. Татарстан заявил о готовности поделиться опытом создания и развития подобных общественных пространств.

После этого делегация направилась в город Золотое, где установлен бюст Героя России Дамира Исламова. Представители Татарстана возложили цветы к памятнику и почтили его память. Также они пообщались с местными жительницами, которые ухаживают за сквером и поддерживают порядок вокруг мемориала. Им выразили благодарность за сохранение памяти о герое и заботу о территории.

Рабочая поездка продолжилась в Лисичанске, где основной темой стало восстановление городской инфраструктуры. Вместе с главой города Эдуардом Сахненко и представителями Минстроя ЛНР татарстанская делегация обсудила вопросы водо- и теплоснабжения, а также осмотрела объект, восстановление которого должно повысить надежность коммунальных систем города.

Отдельно рассмотрели ход капитального ремонта многоквартирных домов, пострадавших в ходе боевых действий. До осени текущего года татарстанским строителям предстоит восстановить порядка 100 домов. Сейчас на объектах ведутся работы по замене кровли, ремонту систем тепло- и водоснабжения, установке окон и входных групп, восстановлению подъездов и монтажу сантехнического оборудования.