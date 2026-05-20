Минниханов рассказал о поездке Песошина и Сафарова в подшефные РТ города ЛНР

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров посетили подшефные Татарстану города на Луганщине – Рубежное и Лисичанск. Об этом сам руководитель республики рассказал на своих страницах в социальных сетях.

В Рубежном делегация Татарстана осмотрела станцию скорой помощи, где ранее при поддержке республики восстановили пищеблок, обеспечивающий горячим питанием пациентов. Представители РТ обсудили дальнейшие этапы работ и пообщались с фельдшерами, ежедневно выезжающими в прифронтовую зону.

Вместе с врио главы города Евгением Шаталиным Алексей Песошин и Асгат Сафаров посетили бывший Дом пионеров. По словам Рустама Минниханова, на его базе планируется создать современный молодежный центр с музейным пространством. «Готовы делиться опытом реализации таких проектов», – заметил Раис РТ.

В Лисичанске же Премьер-министр РТ и руководитель Администрации Раиса РТ обсудили с мэром Эдуардом Сахненко и представителями Минстроя ЛНР восстановление водо- и теплоснабжения. Ключевой задачей Рустам Минниханов назвал при этом капитальный ремонт пострадавших домов: предстоит завершить восстановление примерно 100 зданий.

«Луганск Халык Республикасындагы эшебез – төзелеш кенә түгел, ә яңа тормышны, өметне һәм шәһәрләрнең киләчәген торгызу. Татарстан һәрвакыт янәшә, бергәләп авырлыкларны җиңүгә әзер! (в переводе – „Наша работа в Луганской Народной Республике – не только строительство, но и восстановление новой жизни, надежды и будущего городов. Татарстан всегда рядом, готов вместе преодолевать трудности!“)» – заключил Рустам Минниханов, завершая свой пост в блоге в мессенджере МАКС.