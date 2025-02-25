Песошин – Афанасьеву: «Нельзя допускать появления жилых объектов без социнфраструктуры»

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев накануне отчитался о работе за 2024 год: рассказал, на сколько выросли экономические показатели, в том числе зарплата. Где, по его словам, он как руководитель недоработал и почему тревожит рост преступности среди несовершеннолетних – в репортаже «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Символ признания и благодарности»

Перед отчетной сессией в Зеленодольске состоялась торжественная церемония вручения медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Награды ветеранам вручили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава города Михаил Афанасьев.

Юбилейные медали получили Ахат Латыпов и Николай Левагин, труженица тыла Анна Назарова, а также жительница блокадного Ленинграда Лиана Лукоянова.

В Зеленодольске состоялась торжественная церемония вручения медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Фото: © пресс-служба Зеленодольского района

«Забота о ветеранах всегда была одной из приоритетных задач. Сегодня, дорогие ветераны, вручаем вам юбилейные медали по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – как символ признания и благодарности за то, что вы своим подвигом обеспечили настоящее. Спасибо вам за знания и опыт, которые помогают строить будущее», – подчеркнул Алексей Песошин.

Ветеранов также поздравили с присвоением Зеленодольску высокого звания «Город трудовой доблести».

«Их вклад в присвоении звания «Город трудовой доблести» поистине велик!»

Свою речь на отчетной сессии глава района Михаил Афанасьев начал с организации мероприятий к 80-летию Победы, поддержки военнослужащих в зоне СВО и помощи новым регионам России.

Сегодня в Зеленодольском районе, население которого составляет 170 тыс. человек, осталось всего четыре участника Великой Отечественной войны. Среди них Ахат Латыпов, которому недавно исполнилось 100 лет, а также 98-летний Николай Левагин, Бурхан Гайнутдинов и Михаил Балахонов, которым также в этом году исполняется 98 лет.

«В преддверии главного праздника нашей страны – 9 Мая – поручаю главам поселений при поддержке депутатского корпуса провести работы по благоустройству обелисков и могил Героев Великой Отечественной войны», – сказал мэр.

Также особое внимание будет уделено подготовке к праздничным мероприятиям и работе с семьями ветеранов, тружениками тыла, вдовами участников войны и детьми войны.

«Их вклад в присвоение звания «Город трудовой доблести» также поистине велик!» – заявил он.

Свою речь на отчетной сессии глава района Михаил Афанасьев начал с организации мероприятий к 80-летию Победы, поддержки военнослужащих в зоне СВО и помощи новым регионам России Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Зеленодольск направил в зону СВО помощь на 100 млн рублей

Михаил Афанасьев отметил, что помощь участникам СВО остается одним из главных приоритетов работы местных властей. Ведется активное сотрудничество с военнослужащими и их семьями.

«В поддержку участников СВО, в города Лисичанск и Рубежное направлено 200 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 100 млн рублей», – подчеркнул Афанасьев.

В различных населенных пунктах района активно работают волонтерские сообщества. Наиболее крупные из них действуют в Васильеве, Осинове, Нурлатах, Больших Ключах и Зеленодольске.

Отдельную благодарность Афанасьев выразил руководителям предприятий, депутатам, членам группы «Своих не бросаем», отделению «Боевого братства» и всем неравнодушным жителям за проявленную сплоченность и патриотизм.

Среднемесячная заработная плата выросла на 22% и составляет 65 тысяч рублей Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Среднемесячная заработная плата выросла на 22%

Зеленодольский муниципальный район входит в число пяти крупнейших муниципальных образований Татарстана и занимает 15-е место в рейтинге социально-экономического развития республики.

В 2024 году валовой территориальный продукт района составил 94 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Оборот розничной торговли достиг 32 млрд рублей, а объем инвестиций составил около 21 млрд рублей. На крупных предприятиях создано 57 тыс. рабочих мест, в сфере малого предпринимательства, включая самозанятых, трудятся 25 тыс. человек. При этом доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте составляет 26%.

Среднемесячная заработная плата выросла на 22% и составляет 65 тысяч рублей. Однако в секторе малого бизнеса все еще встречаются случаи использования «серых» схем, когда зарплата выплачивается в конвертах.

«Поручаю исполнительному комитету совместно со специалистами налоговой службы и прокуратуры провести балансовые комиссии на предприятиях с низкой заработной платой», – заявил Афанасьев.

В 2024 году объем отгруженной продукции в районе составил 82 млрд рублей, а индекс промышленного производства достиг 102% Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Мы видим снижение заказов, и уже нужно думать по загрузке предприятия»

В 2024 году объем отгруженной продукции в районе составил 82 млрд рублей, а индекс промышленного производства достиг 102%.

Зеленодольский завод имени Горького продолжает работать по государственным оборонным и гражданским заказам, которыми предприятие обеспечено до 2027 года. Сумма текущих контрактов – 12 млрд рублей.

«Да, объем большой, однако мы видим снижение заказов и уже нужно думать по загрузке предприятия», – заметил Афанасьев.

В этом году судостроительному заводу исполняется 130 лет. За всю историю своего существования завод выпустил более 1,5 тыс. кораблей и судов различных классов и назначений.

Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, являющееся основным инженерным центром судостроения, отметило 75-летний юбилей в ноябре. В рамках торжеств Раис РТ Рустам Минниханов вручил коллективу предприятия благодарность от Президента России.

Сейчас при поддержке руководства республики, Академии наук и Минпромторга идет работа по созданию центра безэкипажных и подводных роботизированных систем. «Этот современный центр будет оснащен новейшими технологиями и привлечет ведущих специалистов в области инженерии», – отметил мэр.

Михаил Афанасьев рассказал Алексею Песошину об актуальных проблемах района. Одна из главных – нехватка спортивных и образовательных учреждений, а также кадров в органах правопорядка Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Досуг молодежи уходит в деструктив»

Михаил Афанасьев рассказал Алексею Песошину об актуальных проблемах района. Одна из главных – нехватка спортивных и образовательных учреждений, а также кадров в органах правопорядка.

Глава района отметил рост преступности, особенно среди несовершеннолетних. В Заволжской зоне помимо административных правонарушений был зафиксирован случай группового убийства, совершенного детьми школьного возраста, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Напряженная ситуация также возникла в Осиново, но ее оперативно взяли под контроль. «За это спасибо нашим сотрудникам правоохранительных органов», — отметил Афанасьев.

В Васильево произошел инцидент с применением табельного оружия сотрудниками ГИБДД в отношении несовершеннолетнего водителя, пытавшегося скрыться от погони.

«Это и другие факты нельзя оставлять без внимания. Мы всегда будем жестко реагировать на подобные случаи», — подчеркнул глава района

Афанасьев признал, что есть недоработки, в том числе и его как главы района. «Стыдно сказать, но на всю Заволжскую зону нет ни одного спортивного объекта. Досуг молодежи уходит в деструктив», – констатировал глава района.

В связи с этим он обратился к Алексею Песошину с просьбой поддержать проектирование универсального спортивного зала в селе Нурлаты.

«Ситуация действительно пожар, который срочно нужно тушить»

Михаил Афанасьев отметил, что сложная ситуация сложилась в Осиново: в лицее имени Карпова сегодня обучается 2,5 тыс. детей – нагрузка критическая. В частности, в 3-м классе насчитывается целых 11 параллелей. Проблема длится уже 3 года – проект новой школы был разработан и прошел экспертизу, однако проблему нужно срочно решать.

«Ситуация действительно пожар, который срочно нужно тушить», – обратился Афанасьев к Песошину.

Также Афанасьев сообщил, что в Зеленодольске может быть открыт новый колледж. В городе сохранились территории и инфраструктура бывшего профессионального училища №107, что открывает возможности для создания образовательного учреждения.

Сегодня в Зеленодольске функционируют три образовательных колледжа: медицинский, механический и судостроительный. Каждый год эти колледжи выпускают 447 дипломированных специалистов, 95% из которых остаются работать на предприятиях и в организациях Республики Татарстан.

Алексей Песошин отметил, что Зеленодольский район привлекателен для загородного строительства, так как находится рядом с Казанью Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Нельзя допускать появления жилых объектов без готовой социальной инфраструктуры»

Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что Зеленодольский район привлекателен для загородного строительства, так как находится рядом с Казанью.

Он подчеркнул, что при строительстве новых жилых районов важно заранее позаботиться о дорогах, коммунальных сетях, школах и других объектах социальной инфраструктуры.

«Обращаю внимание руководства Зеленодольского района, Министерства строительства и Института пространственного планирования на необходимость опережающего обеспечения новых строительных площадок социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой. Все должно быть взвешенно – нельзя допускать появления жилых объектов без готовой социальной инфраструктуры», – отметил глава Правительства.

Песошин подчеркнул, что введение в эксплуатацию автомобильной дороги от трассы А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автодорога М-7 «Волга» до границы Казани стало знаковым событием. «Все это будет способствовать успешной реализации проекта «Большой Зеленодольск», – заявил Песошин.

На ДК Горького направлен первый транш в 500 млн рублей

Далее Премьер-министр Татарстана поделился, что в Зеленодольске проделан значительный объем работы в рамках инфраструктурных программ.

В 2025 году на ремонт дорог в Зеленодольском районе выделено 225 млн рублей. Однако по поручению Раиса Татарстана рассматриваются дополнительные объекты, требующие приведения в нормативное состояние.

Также выделены первые 500 млн рублей на ремонт Центра культуры имени Горького. Песошин напомнил, что планы обновления учреждения обсуждались еще в 2019 году и, хотя сроки немного затянулись, теперь работа, наконец, сдвинулась с мертвой точки.

«Я помню 2019 год, помню обещания… Время немножко затянулось. Но, тем не менее, первая ласточка для таких крупных объектов уже есть», – сказал под аплодисменты глава Правительства.

«Важно не только строить и выделять деньги. Главное – наполнять эти объекты жизнью, чтобы в них работали коллективы и проходили мероприятия. Именно таким учреждениям хочется помогать», – заключил глава Правительства.

Премьер призвал местные власти активнее работать над сокращением налоговой задолженности Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Михаил Павлович, есть план, его нужно реализовывать»

Премьер призвал местные власти активнее работать над сокращением налоговой задолженности. По его словам, долг предприятий и физлиц Зеленодольского района перед республиканским бюджетом на данный момент составляет 362 млн рублей.

«Это важный источник финансирования социальных проектов. Усильте работу в этом направлении и информируйте граждан о наличии у них долгов. Также обратите внимание на задолженности по имущественным налогам среди сотрудников местных администраций и бюджетных организаций. На 1 января 2025 года 109 работников должны более 280 тыс. рублей», – подчеркнул Песошин.

Кроме того, он отметил недостаточный ход программы социальной ипотеки в Зеленодольске.

«По итогам 2024 года программа не выполнена на 100%. Михаил Павлович, есть план, его нужно реализовывать», – напомнил глава Кабмина.