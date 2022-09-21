Михаил Афанасьев: «Зеленодольск всегда был спутником Казани. Слияние городов неизбежно»

Как на Зеленодольск влияет близость расположения к столице Татарстана, сколько квадратных метров жилья будет построено до 2030 года и чем поселок Васильево похож на Детройт, рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Михаил Афанасьев: «Наши люди в нестандартной ситуации проявляют самые лучшие качества» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Достижения нашего города — Дина Гарипова, Владимир Шнитко, Андрей Ларьков»

Зеленодольск в сентябре отметил 90-летие. Поздравляем вас с этим событием. Расскажите, с чем город и район пришел к юбилею?

К юбилею Зеленодольск подошел как организованный, сильный город, в котором реализуются все проекты — и республиканские, и федеральные. Самое главное, что настроение людей с каждым годом становится все лучше и лучше. И для этого есть много причин: стабильно работают все предприятия, в том числе градообразующие — завод имени Горького и завод имени Серго. Устойчиво работает Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, которое проектирует уникальные суда. Там сейчас реализуются очень серьезные проекты и выплачивается хорошая заработная плата. Развивается малый и средний бизнес и интернет-ритейлеры. В целом, мы видим, что экономика и в городе, и в районе динамично развивается.

Вы работаете в качестве главы уже не в первом муниципальном образовании. В чем особенность Зеленодольска и его жителей? В чем особенность менталитета?

Зеленодольск — один из крупнейших муниципальных образований в республике. Мы — пятые по численности после Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. В Зеленодольске проживают более 100 тысяч человек. 165 тысяч — в городе и районе, в том числе как город в городе — поселок городского типа Васильево численностью под 20 тысяч человек. И это только по прописке. Понятно, что в летний период численность достигает 100 тыс. человек. На этой территории находится большое количество садоводческих территорий, баз отдыха. Еще один крупный населенный пункт — Осиново, там живет 18 тыс. человек.

Район густонаселенный, при этом наблюдается большой разбег: это единственный муниципалитета в республике, в котором и город, и район разделен Волгой, у нас есть заволжская зона, есть пригородная. И на той стороне Волге также находятся крупные населенные пункты — поселок городского типа Нижние Вязовые, бывший районный центр Нурлаты.

У Зеленодольска большая история, само селище появилось очень давно. Во время войны были эвакуированы предприятия в Зеленодольск, которые сейчас составляют основу экономика города. И, соответственно, приехали люди, много — из Санкт-Петербурга. Они укрепились, ассимилировались. И это заметно: город очень интеллигентный, творческий, много талантливых людей в спорте, культуре, как пример, уроженцы района, достижения нашего города — Дина Гарипова, Владимир Шнитко, Андрей Ларьков. В городе работает музыкальный театр, он всегда востребован и заполнен. Мы видим, что наши горожане очень любят культуру.

«Где-то произошли замены: кто-то ушел, кто-то пришел, но все наши предприятия растут — и по численности мы набираем людей, и новые каналы сбыта» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Сложностей с санкциями в жесткой форме мы не ощущаем»

Зеленодольск — крупный промышленный центр. На город и район оказывает влияние состояние экономической ситуации в стране. Сейчас период санкций. Как это влияет на работу ключевых предприятий? В целом на обстановку в городе?

В целом, все стабильно. Ситуация под контролем. Когда началась санкционная лихорадка, были некие сложности, нарушены логистические связи. В частности, наши крупные предприятия — Поволжский фанерно-мебельный комбинат имел долгосрочный контракт с Ikea. Однако они достаточно быстро сориентировались и выстроили новые логистические цепочки, и сегодня каких-то сложностей с санкциями мы в жесткой форме не ощущаем. Где-то ситуация заставила нас задуматься, мобилизоваться. И мы еще раз увидели, что наши люди в нестандартной ситуации проявляют самые лучшие качества. Поэтому где-то произошли замены: кто-то ушел, кто-то пришел, но все наши предприятия растут — и по численности мы набираем людей, появляются новые каналы сбыта, товаропроводящие пути, делаем упор на работу с дружественными странами, с нашими соседями. Кое-где мы даже нашли новые возможности и точки роста, когда сами стали делать отдельные виды продукции.

Импортозамещение коснулось комплектующих, мебельной промышленности, отдельная элементная база появились у наших крупных заводов, в связанная с микроэлектроникой — материнскими платами. Завод «Промэнерго», который выпускает интеллектуальные приборы учета энергии, начал печатать их сам. У завода очень высокий уровень локализации, практически под 100%.

«Развиваются предприятия энергетического кластера: это «Промэнерго», «Электрооптима», предприятия, которые делают электростанции для зарядки автомобилей» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Говоря об экономике Зеленодольска, мы традиционно подразумеваем крупные машиностроительные предприятия — заводы имени Серго, имени Горького. А что еще составляет основу экономики? Какие новые крупные предприятия появились?

Действительно, мы базируемся на крупных промышленных предприятиях: это ПФМК, Зеленодольский машиностроительный завод — филиал КМПО, предприятие «Эра», большой вклад вносит сельское хозяйство: тепличный комбинат «Майский» и новые предприятия, которые располагаются в промпарке «Зеленодольск» и на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра. Появились новые игроки, логистические центры. Серьезный вклад в экономику района вносят компании «Вайлдберриз», «Озон», распределительные центры X5 Retail Group, «Тандер». Обе сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка» имеют самые крупные распределительные сети именно у нас, в Зеленодольске.

Развиваются предприятия энергетического кластера: это «Промэнерго», «Электрооптима», предприятия, которые делают электростанции для зарядки автомобилей, а также много небольших, но очень интересных производств.

«Наша территория опережающего социально-экономического развития одна из лучших. Вклад ТОСЭР в экономику города и района очень значимый» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Вклад ТОСЭР в экономику очень значимый. Сейчас там работают более 10 тыс. человек»

На территории района работает «ТОСЭР. Зеленодольск». Какова динамика развития? Какие резиденты есть?

Наша территория опережающего социально-экономического развития одна из лучших. Вклад ТОСЭР в экономику города и района очень значимый. Сейчас там работают более 10 тыс. человек — это новые рабочие места, высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места. Мы радуемся, что там много молодежи. Работа по строительству новых производств продолжается. До конца года будут открыты три новых производства. Также сейчас начинается строительство двух новых крупных и финансовоемких проектов.

А иностранные резиденты есть в ТОСЭР?

Иностранных нет. У нас в основном российские компании. Сегодня мы ведем переговоры с турецкой компанией, которая рассматривает нашу площадку, и с китайской компанией. Также смотрим и ищем предприятия, связанные с фармацевтической направленностью, чтобы разместить их на территории завода «Татфарм».

«Сейчас в ТОСЭР работают более 10 тыс. человек — это новые рабочие места, высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Мы хотели более подробно поговорить про Свияжский межрегиональный мультимодальный центр. Какие у него задачи, масштаб?

Площадка СММЛЦ — это уникальная территория, 207 гектаров земли. Есть поручения Президента по включению в государственный резерв еще 2 тыс. гектаров рядом для того, чтобы иметь перспективу развития. Также даны поручения Президента по разработке мастер-плана СММЛЦ, концепции в целом, в том числе со строительством жилья, социальной инфраструктуры.

Сегодня площадка наиболее удобна для размещения предприятий, связанных с контейнерными перевозками. В принципе, это порт. Для этого все сделано: 2,5 километра причальной стены, очень хорошая глубина, хороший фарватер, железнодорожная ветка. Мы находимся на Транссибе. Китай, Россия, это ветка проходит через нас, но пока, к сожалению, где-то мимо. И наша задача сделать так, чтобы было не мимо нас, не мимо Зеленодольска, а через Зеленодольск.

Для этого ведется большая работа: для этого есть железнодорожный узел, проработка. К нам приезжал начальник Горьковской железной дороги Сергей Александрович Дорофеевский, мы ногами всю эту территорию обошли. Мы ищем серьезного игрока, который мог бы всю эту работу возглавить.



«Поселок Васильево стал в какой-то степени как город Детройт»

Для Зеленодольска было традиционным такое явление, когда жители района и города ездили на работу в Казань. Но сейчас в связи с открытием большого количества предприятий интенсивность маятниковой миграции поменялась? Можете рассказать об этом моменте?

Город Зеленодольск всегда был спутником Казани и близость с нашей столицей несет гораздо больше плюсов нежели минусов. У нас очень тесные связи: много зеленодольцев работают в Казани, и наоборот — это такая дорога с двусторонним движением.

Да, действительно, миграция уменьшается, но пока не достаточно того, что мы делаем. Около 20 тысяч человек в день мигрирует между столицей и районом. Так, получается, что, например, в поселке Васильево почти одновременно остановились практически все предприятия: Васильевский стекольный завод, предприятие, связанное с переработкой леса. Поселок Васильево стал в какой-то степени как город Детройт. То есть остались только социальные объекты, два санатория, и в этом большая проблема: люди были вынуждены вставать и уезжать в Казань, Зеленодольск, Иннополис — туда, где были рабочие места.

Сейчас мы открыли ряд новых производств в Зеленодольске. Промпарк «Зеленодольск» — это серьезный фильтр, где мы нашли применение для наших граждан. И в самом Васильево создаем промпарк на 1 тысячу рабочих мест. Это несколько ситуацию улучшило, но работы впереди еще очень много.

Есть ситуация и с транспортной доступностью и миграцией: утром — Казань, вечером — Зеленодольск. Надеемся, что реконструкция Горьковского шоссе с шестиполосным движением, без светофоров и с развязками серьезно улучшит доступность и сменит всю транспортную картину между Казанью и Зеленодольском.

Эскиз: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Большой Зеленодольск приобретает реальные контуры»

В свое время был разработан проект «Большой Зеленодольск». Несколько лет назад на одном из совещаний в Правительстве республике вы предложили его «реанимировать». В чем суть проекта? Для чего он нужен и что он мог бы дать?

Проект был реанимирован при поддержке Президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Сейчас он приобретает реальные контуры. Раз в неделю в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Мансурович Айзатуллин собирает нас по проекту «Большой Зеленодольск». Идет проектирование дорог, инженерных сетей, водозабора, и в целом рассматривается не только строительство жилья, но и создание территории по приложению трудовой силы.

По концепции проект разбит на два этапа. До 2025 года планируется ввести 1 млн квадратных метров жилья и до 2030 года еще 4,6 млн квадратных метров жилья. Это очень крупный амбициозный проект, который будет располагаться вдоль трассы Казань — Зеленодольск. И в целом Зеленодольск и Казань будут двигаться на встречу друг другу.

Это давно обсуждаемая тема — слияние Казани и Зеленодольска. Можно сказать, что с проектом «Большой Зеленодольск» это произойдет уже?

Мы рассматриваем всю стратегию развития в рамках Казанской агломерации, работает институт пространственных данных, и слияние так или иначе будет происходить, это не быстрый процесс. Мы не говорим об изменении границ муниципальных образований, в этом нет необходимости.

Наша задача — чтобы гражданам жилось комфортно, вне зависимости от того, Казань ли, Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский или Лаишевский районы. Наша задача — чтобы уровень жизни был везде одинаково высоким.

Если говорить об уровне жизни, то приход крупных инвесторов в город, строительство крупных предприятий, как все это повлияло на уровень заработной платы?

Заработная плата растет, но мы бы хотели, чтобы этот процесс проходил быстрее. Нам важна покупательская способность населения, важно, чтобы у людей были хорошие доходы и, соответственно, появлялись новые бизнесы, товарооборот был интенсивным и значимым. Эту тенденцию мы видим, в том числе, потому что появляются индустрия услуг, развлечений, общепита, гостеприимства. Но здесь еще нужно поработать. Мы бы хотели, чтобы уровень заработной платы по городу и району был значительно выше.

«Программа «Наш двор» — одна из самых востребованных и самых нужных для людей. Она особо актуальна для жителей всей республики и нашего города» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Зеленодольск достоин того, чтобы носить почетное звание «Город трудовой доблести»

Государственнный Совет Республики Татарстан направил ходатайство Президенту России о присвоении Зеленодольску почетного звания города трудовой доблести. На какой стадии вопрос? Что это даст жителям?

Мы прошли все необходимые процедуры, которые требует регламент. Обращение направлено в Аппарат Президента Российской Федерации. Мы ждем экспертного совета, после чего будет принято решение о присвоении городу почетного статуса «Город трудовой доблести». Эта процедура сложная, есть четкий регламент. Мы сделали все необходимое и хотим, чтобы вторым городом после Казани в Татарстане был именно Зеленодольск.

Этот статус важен в моральном плане, важен для истории, для наших людей, ветеранов, потому что вклад города Зеленодольска в победу Великой Отечественной войны очень значим. Мы делали бронекатера, наша фанера, произведенная в Зеленодольске, использовалась в авиастроении, работала швейная фабрика, сельское хозяйство. Это все в номинации указано, решением Государственного Совета Татарстана поддержано, депутаты единогласно проголосовали, и документы направлены в Москву. Город достоин того, чтобы носить почетное звание «Город трудовой доблести».

Давайте погорим о республиканских программах. Например, программа «Наш двор». На какой стадии находится проект, что сделано и что еще предстоит сделать?

Мы участвуем во всех программах — и федеральных, и республиканских. Программа «Наш двор» — одна из самых востребованных и самых нужных для людей. Она особо актуальна для жителей всей республики и нашего города.

Ежегодно мы участвуем в этой программе, система уже отлажена, с каждым годом она все вышлифовывается, появляются компетенции, мы научились работать с населением, слушать и слышать запросы людей. И каждый двор становится чуточку лучше, чем предыдущий, потому что появляется опыт, важна и обратная связь.

Проект каждого двора мы обсуждаем с жителями, и находим решения по размещению парковочных мест, по их количеству, по малым формам. И мы сами, как муниципалитет, управляющие компании, коммерческие предприятия, которые находятся на территории, вносят свой вклад, улучшая и добавляя собственные средства к этой программе.

«Проект каждого двора мы обсуждаем с жителями, и находим решения по размещению парковочных мест, по их количеству, по малым формам» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«В Зеленодольске ежегодно строится 100 тысяч квадратов жилья, и эти темпы только растут»

Программа социальной ипотеки. Мы знаем, что в Зеленодольске идет масштабное строительство по этой программе. Что нового появится в ближайшее время?

Мы активно участвуем программе «Социальная ипотека» и у ГЖФ при Президенте есть крупные проекты по нашему городу. Сейчас мы заложили проект, который будет обеспечивать потребности завода имени Серго по квартирам, а также для социально-медицинских работников, образовательной отрасли и наших правоохранителей.

Система здесь тоже достаточно четкая и аргументированная: если у нас есть спрос, очередь, потребность в том или ином жилье, то работа в этом направлении идет. У ГЖФ достаточно земли на территории нашего города, для того чтобы застраивать и новую часть микрорайона, и историческую часть города, и на территории ранее снесенных домов по программе ликвидации аварийного жилья. Город интенсивно застраивается и коммерческим жильем. В целом, по району мы строим более 100 тыс. квадратных метров в год, и эти темпы только растут.

В ближайшее время начинаются два крупных девелоперских проекта по строительству. Также они будут развиваться в рамках концепции «Большой Зеленодольск».

Из этих 100 тысяч квадратов в год, какая часть — ИЖС, какая — социальная ипотека?

Я думаю, соотношение пока примерно 60 на 40. Многоквартирного жилья чуть больше. Индивидуальное жилищное строительство тоже активно развивается. Есть несколько условий: участок под ИЖС должен быть не менее 10 соток и чтобы девелопер заходил именно с инфраструктурой, чтобы не было такого: земельный участок продан и покупатель один на один остается с проблемой, связанной с инфраструктурой.

Поэтому мы проговариваем, что в начале газ, вода, электроэнергия, дороги, а после этого начинается активная распродажа. Такие примеры у нас есть и застройщики относятся к этому с пониманием.

«В микрорайоне Мирный построили новую школу на 1224 ученика. Эта школа появилась очень своевременно, она сейчас уже практически заполнена» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Такое бурное жилищное строительство, развитие загородного жилья, соципотеки — какие болевые точки это создало в районе? В первую очередь мы говорим о дорогах, инфраструктуре, школах, садиках…

Традиционно это наличие мест в дошкольных образовательных учреждениях и в школу. У нас на сегодняшний день есть учебные заведения, где 9-10 первых классов. Напряжение есть. Многие школы работают в две смены.

В этом году мы решили очень большую проблему для Зеленодольска. В микрорайоне Мирный построили новую школу на 1224 ученика. 19 августа мы там провели Августовскую пресс-конференцию с участием Президента нашей республики, где подвели итоги за прошедший год, поставили задачи на новый год.

Эта школа появилась очень своевременно. Она сейчас уже практически заполнена. Большая радость, что наши дети получили такой объект: удобный, безопасный, очень насыщенный объект с двумя бассейнами, хорошими спортзалами, хорошей столовой, территорией, где есть все необходимое для наших детей.

Какие еще социальные объекты уже введены и планируется ввести?

В Зеленодольске в прошлом году тоже был открыт очень нужный объект — детская поликлиника. В этом году мы открыли Центр культурного развития, который был построен впервые в России по национальному проекту «Культура». Мы его открывали вместе с Президентом, он также дал высокую оценку.

Это очень интересный центр, где могут найти себе применение самые разные таланты. Здание сделано в виде снежинки, и каждая снежинка отвечает за одно направление: здесь — спорт, здесь — творчество, здесь — художественное направление.

«Шикарный проект — парк «Березовая роща», очень востребованный жителями» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Шикарный проект — парк «Березовая роща», очень востребованный жителями. Концепция такая: «Живи, работай, отдыхай». Все рядом — и жилье, и рабочие места, и удобно для отдыха. Это место всегда было самым популярным для отдыха зеленодольцев. И благодаря программе общественных пространств и победе в конкурсах, в том числе в конкурсах малых городов, мы получаем ежегодно очень хорошее финансирование.

В первый этап благоустройства совместно с архитекторами решили одну задачу со спортивными и детскими площадками, на второй год сделали «драйв»-парк, на следующий год займемся обустройством фонтана.

Я приглашаю посетить, посмотреть это место. Получился действительно очень красивый проект.

«Сегодня первая линия «Полукамушек» сделана и приведена в порядок, в домах живут люди» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В каком состоянии проект «Полукамушки»? Мы знаем, что история у этого района непростая... Что сейчас там делается?

История этой территории, которая находится в центре Зеленодольска, очень многострадальная. Но всему свое время. Было время, когда все было в разрушенном состоянии, была боязнь утерять эту историю.

Сегодня первая линия «Полукамушек» сделана и приведена в порядок, в домах живут люди. Дома восстановлены в первозданном виде, как это было раньше. И оставшиеся здания также находят своих собственников и покупателей.

Ряд зданий проходят реконструкцию и реставрацию, и еще несколько домов мы будем передавать инвесторам. Планируем завершить основные работы по территории «Полукамушек» в течение 2023 года.

Я думаю, что этот микрорайон будет одним из самых удобных, красивых и любимых мест для горожан.

«Мы приводим в порядок улично-дорожную сеть Зеленодольска, эти работы идут. Причем благоустраиваются не только дороги, но и прокладка сетей, тротуары» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

С точки зрения развития дорожной сети в городе и районе что делается? И какие проблемные участки есть?

Дороги — это, наверное, то направление, работа в котором никогда не закончится. Есть сложности по инфраструктуре, дорожному строительству. Мы используем муниципальный дорожный фонд, получаем поддержку по программе «Безопасные и качественные дороги», а также отдельную поддержку Президента.

В этом году Рустам Минниханов выделил дополнительно 200 млн рублей. Мы приводим в порядок улично-дорожную сеть Зеленодольска, эти работы идут. Причем благоустраиваются не только дороги, но и прокладка сетей, тротуары, светофорное хозяйство и так далее. Каждый год эту работу мы системно ведем.

«На сегодняшнюю дату музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетило более 1 миллиона 100 тысяч человек. Мы на втором месте после Казанского Кремля» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Остров-град Свияжск» уже посетило более 1 миллиона 100 тысяч туристов

Поскольку Зеленодольск находится близко к Казани, имеет большие водные ресурсы, находится на берегу Волги, многие рассматривают район как место для туризма. Что в этой части делается?

На сегодняшнюю дату музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетило более 1 миллиона 100 тысяч. Мы на втором месте после Казанского Кремля. Это очень серьезный показатель и это говорит о доверии к нашей республике, к нам. Сказалось также и то, что в нашей стране развивается внутренний туризм. Свияжск становится центром притяжения, куда приезжают люди. Посетив музей-заповедник однажды, они приезжают по несколько раз, потому что всегда есть возможность что-то узнать новое.

В этом году вместе с Рустамом Нургалиевичем Миниханновым и Минтимером Шариповичем Шаймиевым отметили 25-летие с момента воссоздания Успенского Богородицкого монастыря — памятника ЮНЕСКО.

В целом на территории Свияжска работает мужской монастырь, появился женский монастырь и новый монастырский парк рядом с Успенским собором. На день Успения, 28 августа, руководители нашей республики и Митрополит Кирилл посадили деревья — кедры, подаренные губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым в честь 300-летия региона Кузбасс.

«Раифский монастырь развивается как обитель, очень много паломников. Люди хотят прийти поклониться очень сильной Грузинской иконе Божией Матери» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раифский монастырь — тоже наша жемчужина. Здесь всегда большое количество туристов. Монастырь развивается как обитель, очень много паломников. Люди хотят прийти поклониться очень сильной Грузинской иконе Божией Матери. Сейчас здесь идут реставрационные работы. Строится скит, чтобы монахам была возможность работать. Монастырь живет своей жизнью.

Также в районе в поселке Октябрьский находится загородная астрономическая обсерватория имени Энгельгардта — это очень интересное место. Сегодня здесь работают специалисты по включению данного объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они изучают наше номинационное досье. Было бы очень здорово, если бы на территории нашей республики появился четвертый памятник ЮНЕСКО.

Еще одно достояние района — Волжско-Камский природный биосферный заповедник. Дендрарий этого заповедника очень популярен. Может быть, он не до конца раскручен, возможно, и наше интервью в этом поможет. Но это уникальное место, где за одну экскурсию можно узнать много нового, интересного, побыть во всем этом великолепии и красивейшем месте.

Концепция объекта Urman camp – это максимальное единение с природой и внимание к экологии Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Также мы являемся пионерами глэмпиноговой истории в республике. В этой области мы были первопроходцами, построив «Best Glamp Лесная Поляна» и Urman camp — эти проекты во многом еще и эмоциональны. Их могут создавать только интересные люди — добрые, открытые, в какой-то мере по-хорошему дерзкие.

У этих глэмпингов разные концепции — один находится на воде и использует водную составляющую, и из Казани можно добраться по воде, выйти на парусниках, дойти до Свияжска. У глэмпингов появились спа, очень хорошая кухня. Новые возможности для развития также предоставляет корпорация туризма РФ.

Здесь же, в районе, находится родина нашего татарстанского Ломоносова — просветителя и миссионера Каюма Насыри, выходца из деревни Малые Ширданы. Здесь ведется очень большая работа, в том числе благодаря жительнице нашего села Асие Наилевне Губайдуллиной. Она фанатично предана своей малой родине. Из своих личных средств она сделала очень многое, в том числе для центра Каюма Насыри: построена мечеть, общественный центр, дом чая, установлен бюст, идут работы по благоустройству территории.

«Мы бы хотели закрепить этот праздник у себя. С каждым годом Иван Купала будет расширять свои границы, будет увеличиваться количество участников» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В этом году в Зеленодольске впервые на официальном уровне прошел праздник славянской культуры Иван Купала. Планируется ли проводить это событие ежегодно?

Да, мы закрепили этот праздник у себя. С каждым годом Иван Купала будет расширять свои границы, будет увеличиваться количество участников. В районе проживает много национальностей, очень сильные диаспоры, активно работает Центр русской культуры.

Это очень красивый праздник, связанный с Днем семьи, любви и верности, праздник, который объединяет славянские народы — в этом году украинцы, русские, белорусы все вместе отмечали его: все прошло по-доброму, организованно, участникам и гостям все очень понравилось. На следующий год у нас есть уже задумки, праздник станет еще более масштабным и интересным.

«Зеленодольск можно назвать столицей судостроения. У нас очень сильный машиностроительный кластер, наука, мощнейшее Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зеленодольск — идеальное место для жизни в пригороде, вдали от суеты»

Вопрос немного с философским оттенком. В республике есть разные города: Нижнекамск — столица нефтехимии, Набережные Челны — промышленная столица Закамья, родина «КАМАЗа», Альметьевск — город нефтяников, Казань — столица, где бурно развиваются большое количество отраслей. Что такое Зеленодольск? Для кого город и какое у него будущее?

Зеленодольск можно назвать столицей судостроения. У нас очень сильный машиностроительный кластер, наука, мощнейшее Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, которое проектирует суда от «А» до «Я».

Также Зеленодольск можно назвать столицей транспортного хаба — логистические компании выбирают местом привязки именно нас, и делают это осознанно, изучая возможности и перспективы развития.

А самое важное, что здесь живут очень трудолюбивые люди. У нас есть трудовой ресурс, люди, которые готовы работать и легко обучаемы. Есть образовательные заведения, которые могут готовить эти трудовые ресурсы — и зеленодольский механический колледж, и медицинское училище, сейчас создаем судостроительный колледж. Я думаю, придет время, когда на базе этих учебных заведений в городе появится политехнический институт.

Как вы для себя определяете свою миссию в качестве главы города и района?

Я хочу делать как можно больше полезных и добрых дел, чтобы Зеленодольск стал многогранным городом, чтобы появились новые предприятия, чтобы нам в какой-то степени уйти от монозависимости. И это уже получается. Я и моя команда хотели бы, чтобы Зеленодольск был удобным, комфортным, безопасным местом для жизни. Чтобы город выбирали в качестве жилья молодые семьи и те семьи, которые хотят пожить в пригороде, вдали от столичной суеты. Мы готовы встречать их. У нас есть все необходимые условия: серьезная медицина, мощная правоохранительная система, центры для саморазвития и развития талантов.

Мы не останавливаемся и работаем дальше. У нас есть серьезные вызовы, которые мы должны победить: это строительство ЗАГСа, нужна крупная библиотека, мы ведем работу по присвоению государственного статуса Зеленодольскому музыкальному театру. Есть много объектов, которые требуют капитального ремонта, так как район очень большой. У нас только более 100 образовательных организаций, 28 тыс. школьников и дошкольников — это сопоставимо с численностью отдельных муниципальных образований.

«Президент поддержал нашу инициативу, принята программа социально-экономического развития Васильево» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Такие крупные поселки, как Васильево, требуют к себе отдельного внимания, пока ему уделяется недостаточно внимания, и нам предстоит еще много поработать. Президент поддержал нашу инициативу, принята программа социально-экономического развития Васильево. Только за последние годы в поселке появился универсальный спортивный зал, сейчас идет строительство бассейна, в этом году мы его завершим и запустим в эксплуатацию. Планируется строительство еще одного спортивного объекта, стартовали проектные работы по реконструкции стадиона совместно с «Газпромом».

Важным остается улично-дорожная сеть по поселку, замена сетей, водоснабжение и канализирование. Идет проектирование по ремонту и реконструкции защитных сооружений, связанных с водой. Васильеву необходима защитная дамба, так как поселок находится на воде.

Но, знаете, самое главное достояние района — это люди: очень добрые, трудоспособные, компетентные, люди-созидатели, патриоты своей территории. С такими людьми нам любые задачи по плечу.