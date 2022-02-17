Песков: Заявления Байдена о «российском вторжении» нагнетают напряженность

Прогнозы Президента США Джозефа Байдена о датах «российского вторжения» на Украину нагнетают обстановку в мире. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — отметил официальный представитель Кремля, комментируя многочисленные предположения и прогнозы зарубежных изданий и политиков.

США, в том числе и сам Байден, уже не раз указывали различные «даты нападения» России на Украину. Так, ранее The Sun утверждала, что «вторжения» стоит ожидать в 3.00 16 февраля, а издание Politico — после 20-го числа. Американский лидер же сегодня заявил, что «нападение» произойдет в ближайшее время.