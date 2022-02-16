The Sun отредактировала статью о дате «вторжения» России на Украину

Издание The Sun, накануне опубликовавшее статью с датой и временем начала российского «вторжения» на Украину, отредактировало статью. Теперь вместо 3.00 16 февраля в тексте значится «в любое время», сообщает РИА Новости.

«Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США», — отмечается в новой версии статьи.

Однако оригинал текста можно увидеть в Twitter газеты. Там по-прежнему отмечается, что «наиболее вероятным» временем нападения является три часа ночи среды. В основной же статье уточняется, что ночь «прошла без происшествий».

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков порекомендовал США «завести будильник», чтобы не пропустить российское «вторжение» на Украину 16 февраля.

Напомним, что фейк о нападении России на Украину также публиковало агентство Bloomberg. Издание отредактировало заголовок, объяснив, что пишет заготовки на случай любых возможных сценариев.