Газета Politico назвала новую дату «вторжения» России на Украину

Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, а дата 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ, «отвлекла внимание от ключевых дат». Об этом утверждает Politico, ссылаясь на мнения аналитиков.

Напомним, ранее данная американская газета написала, что Президент Соединенных Штатов Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО назвал датой наступления России 16 февраля.

«Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля, — пишет Politico. — Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат».

Среди причин, почему аналитики выбрали именно этот временной промежуток, — завершение «крупнейших военных учений со времен холодной войны, после которых, как пообещали лидеры в Москве и Минске, войска отправятся домой». Кроме того, 20-го числа заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Издание пишет, что «нападение России» в такое время может стать «своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин».

Ранее различные западные СМИ называли разные вероятные даты агрессии РФ против Украины. Так, британские таблоиды The Sun и The Mirror заявили, что «вторжение» России на Украину было запланировано на три часа ночи среды по местному времени. Затем The Sun отредактировало статью. Теперь вместо 3.00 16 февраля в тексте значится «в любое время».

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к подобным публикациям сложно относиться серьезно. По его словам, глава государства Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.