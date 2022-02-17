Байден утверждает, что Россия нападет на Украину в течение нескольких дней

На Украине по-прежнему сохраняется риск российского вторжения. Об этом в беседе с журналистами заявил Президент США Джозеф Байден.

По его словам, высока вероятность, что «это может произойти в течение нескольких дней». Однако, несмотря на это, по-прежнему имеются варианты для дипломатического урегулирования ситуации.

США, в том числе и сам Байден, не впервые называют различные «даты нападения» России на Украину. Так, ранее The Sun утверждала, что «вторжение» случится в три ночи 16 февраля, а издание Politico — после 20-го числа.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в шутку порекомендовал Штатам завести будильник, чтобы не пропустить такое событие.