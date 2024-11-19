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Песков заявил, что ядерное сдерживание направлено на понимание противником возмездия
Цель ядерного сдерживания – дать понять потенциальному противнику неотвратимость возмездия в случае угрозы для России или ее союзников. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Отметим, что в обновленной ядерной доктрине РФ впервые содержится определение потенциального противника, а также названы условия применения Россией ядерного оружия.
Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что США, Великобритания и Франция якобы разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Каким будет ответ РФ и в чем состоит истинная цель Запада – в материале «Татар-информа».
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