Песков заявил, что ядерное сдерживание направлено на понимание противником возмездия

Цель ядерного сдерживания – дать понять потенциальному противнику неотвратимость возмездия в случае угрозы для России или ее союзников. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Отметим, что в обновленной ядерной доктрине РФ впервые содержится определение потенциального противника, а также названы условия применения Россией ядерного оружия.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что США, Великобритания и Франция якобы разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Каким будет ответ РФ и в чем состоит истинная цель Запада – в материале «Татар-информа».