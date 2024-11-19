Марков о разрешении Запада бить вглубь РФ: «Итогом может стать ядерная война»

Сергей Марков: «Чтобы не пересечь наши красные линии, они просто эту линию расщепляют на десятки маленьких красных ниточек и потихонечку их пересекают»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объекты на территории стран НАТО становятся законными целями для наших вооруженных сил»

Сергей Александрович, разрешение странами Запада наносить удары вглубь РФ означает ли, что объекты на территории этих государств станут законными целями ВС РФ?

В случае нанесения дальнобойными ракетами ударов вглубь территории РФ объекты на территории стран НАТО становятся законными целями для наших Вооруженных сил. Это следует из слов Президента России Владимира Путина, которые он озвучил в сентябре. Это будет означать, что эти страны вступили в непосредственную войну с Россией.

Дело в том, что эти американские, британские и французские ракеты будут запускаться с самолетов, а ракеты ATACMS – с земли. Эти самолеты также будут американского, британского и французского производства. Кроме того, украинские солдаты и офицеры технически не могут нацеливать эти ракеты. Чтобы крылатая ракета летела, ей нужна очень детальная карта. Такой карты даже нет у французов и британцев, не говоря уже об украинцах, это будут американские карты. Чтобы полетела крылатая ракета, ей нужны данные спутниковой группировки. Они есть только у американцев, британцев и французов. Это означает, что нацеливать ракеты будут именно они. Полетное задание также будут задавать они. Значит, удары по территории России будут наноситься ими. А украинскими здесь будут только отчасти территория, откуда эти удары наносятся, и национальность солдата, который подносит кофе.

Не приведет ли это к эскалации прямого конфликта между Россией и НАТО?

Они давно выбрали такую тактику. Чтобы не пересечь наши красные линии, они просто эту линию расщепляют на десятки маленьких красных ниточек и потихонечку их пересекают. Вот такая у них стратегия, они считают ее очень удачной и выгодной, поэтому таким образом они идут по пути эскалации. Понятно, что и дальше будут двигаться в том же направлении.

Сейчас они будут оправдываться и утверждать, что это ничего не меняет, на линии боя не будет никаких изменений, дескать, русские, не беспокойтесь, там все будет нормально, не надо никаких действий предпринимать. Также они скажут, что дали разрешение на использование ракет малодальнобойной модификации. Потом пойдут в ход среднедальнобойные, затем дальние. Сначала удары будут наноситься по Курской области, затем по Белгородской области, после охватят Воронежскую область. И вот такими маленькими шагами они будут пересекать красные ниточки.

«Они идут по пути эскалации. Понятно, что и дальше будут двигаться в том же направлении» Фото: © Максим Захаров / РИА Новости

«Нанесем удары, но не по Лондону или Вашингтону, а по их военным базам в Польше и Германии»

Каким будет ответ нашей страны, если государства НАТО все же решатся нанести удары по территории России?

Вот они начнут наносить эти удары. Мы со своей стороны скажем: «А мы в состоянии войны?» И после нанесем удары, но не по Лондону или Вашингтону, а по их военным базам в Польше и Германии, где это все осуществляется. После этого они объявят о том, что Россия находится в состоянии войны с НАТО. Потом они начнут наносить удары, после в ход пойдет тактическое ядерное оружие и стратегическое ядерное оружие. И итогом всего этого может стать ядерная война уже в этом году.

«Уже были фейковые публикации. В частности, о том, что Трамп якобы созванивался с Путиным. Это все было лишь подготовкой» Фото: © Александр Имедашвили / РИА Новости

«Страны Запада хотят вообще не допустить к власти Трампа»

В США на выборах победил Дональд Трамп. В январе он уже должен вступить в должность. Данная конфронтация не отразится ли на процедуре передачи власти новому президенту?

Есть точка зрения, что Байден таким способом хочет нагадить Трампу, чтобы тот после вступления в должность не смог пойти на мир. Но я считаю, что страны Запада хотят вообще не допустить к власти Трампа. Они хотят вывести ситуацию на грань ядерной войны. После этого будет обнародовано фейковое заявление о том, что Трамп тайно поддерживает отношения с Москвой. Уже до этого были фейковые публикации подобного рода. В частности, о том, что Трамп якобы созванивался с Путиным. Это все было лишь подготовкой. Затем с подобными фейковыми заявлениями выступят ФБР и ЦРУ, может и британская разведка. После этого будет обращение европейских союзников НАТО с требованием к Байдену не передавать власть «российскому агенту» Трампу. И они таким образом власть Трампу не передадут. С моей точки зрения, вся эта операция была спланирована президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Почему именно Макроном? В чем его выгода?

Он представитель глобалистского движения. Это не заговор Байдена, это заговор глобалистов, которые находятся у власти во многих странах. А Макрон – гениальный политтехнолог. По хитрости, четкости данного плана и вовлечению европейцев я вижу, что за всем этим стоит именно Макрон. Кроме того, сам Макрон очень активно себя вел в этом отношении. Я нюхом чувствую, что в этом замешан именно он.