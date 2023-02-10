Песков: В России не будут объявлять траур по жертвам землетрясения в Турции

В России не будут объявлять траур по погибшим во время землетрясения в Турции – подобная практика отсутствует, – однако страна продолжит оказывать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой практики нет. Вы знаете, что Президент России [Владимир Путин] выразил соболезнования народу Турции в лице Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вы знаете, как Россия активно принимает участие в ликвидации последствий этого разрушительного землетрясения, в поисковых работах, опять же. Эта работа будет продолжена», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В Турции и соседней Сирии 6 февраля произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Бедствие унесло жизни более 18,3 тыс. человек, пострадали свыше 74,2 тыс. После трагедии многие страны, включая Россию, начали оказывать поддержку пострадавшим.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать работу по сбору гуманитарной помощи в Казани. В общей сложности за первые сутки в республике собрали свыше 157 тыс. рублей. Также пункт приема вещей первой необходимости развернули в Москве на территории Татарского культурного центра.