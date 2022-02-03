Песков заявил, что сроки встречи Путина и Эрдогана обсуждаются
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали разные сроки своей новой встречи, но точную дату пока не называли, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Два лидера действительно проговаривали возможные варианты – в конце февраля, другие даты», – уточнил представитель Кремля.
Он отметил, что лидеры двух стран собираются провести переговоры так скоро, как позволят их графики и эпидситуация в мире.
«Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше», – подчеркнул Песков.
Ранее Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию. Он также предложил президентам России и Украины «уладить разногласия» в Турции и выразил готовность приехать в Москву для урегулирования ситуации.
При этом в Кремле сообщили, что никакой подготовки к двусторонней встрече российского и украинского лидеров сейчас не ведется.