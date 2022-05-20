Песков заявил, что Россия никому не станет поставлять газ бесплатно

Очевидно, что Россия не будет поставлять никому газ бесплатно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о прекращении поставок топлива из РФ с 21 мая, сообщает РИА Новости.

«Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в „Газпроме“. Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить информацию о предстоящем прекращении поставок газа в Финляндию.

Пресс-секретарь Президента РФ при этом уточнил, что Кремль не имеет подробной информации обо всех компаниях, с которыми у «Газпрома» заключены контракты по поставкам.

Российский лидер Владимир Путин 23 марта поручил Правительству перевести на рубли расчеты за природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против РФ.

Некоторые компании не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. «Газпром» уже приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран от оплаты по новым правилам.

По данным агентства Bloomberg, сейчас общее количество фирм, готовых оплачивать топливо из России в рублях, выросло до 20. Еще 14 компаний будто бы запросили у «Газпромбанка» список документов, которые необходимы для открытия счетов.