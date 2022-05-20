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Ру Тат
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Экономика
20 мая 2022  15:45

Песков заявил, что Россия никому не станет поставлять газ бесплатно

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Очевидно, что Россия не будет поставлять никому газ бесплатно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о прекращении поставок топлива из РФ с 21 мая, сообщает РИА Новости.

«Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в „Газпроме“. Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить информацию о предстоящем прекращении поставок газа в Финляндию.

Пресс-секретарь Президента РФ при этом уточнил, что Кремль не имеет подробной информации обо всех компаниях, с которыми у «Газпрома» заключены контракты по поставкам.

Российский лидер Владимир Путин 23 марта поручил Правительству перевести на рубли расчеты за природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против РФ. 

Некоторые компании не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. «Газпром» уже приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран от оплаты по новым правилам. 

По данным агентства Bloomberg, сейчас общее количество фирм, готовых оплачивать топливо из России в рублях, выросло до 20. Еще 14 компаний будто бы запросили у «Газпромбанка» список документов, которые необходимы для открытия счетов.

#поставки газа в европу #Дмитрий Песков #ответные санкции россии
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