Еще 10 компаний из Европы открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа в рублях

Еще 10 европейских компаний открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Общее количество юридических лиц, готовых оплачивать топливо из России в рублях, таким образом, выросло до 20. Источник агентства сообщил, что еще 14 компаний уже запросили у кредитной организации список документов, которые необходимы для открытия счетов.

Напомним, Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, устанавливающий новый порядок оплаты поставок российского газа для недружественных стран. Теперь его необходимо будет оплачивать в рублях.

Ранее «Газпром» приостановил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за неоплаты счетов этими странами по новым правилам.