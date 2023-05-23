news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 23 мая 2023 13:12

Песков заявил, что инцидент в Белгородской области показывает важность продолжения СВО

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Действия украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области указывают на необходимость продолжения спецоперации для того, чтобы не допустить нападений на Россию впредь. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний инцидент.

«Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, с тем, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений», – приводит его слова РИА Новости.

22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области и начала обстрел. Российского лидера Владимира Путина оперативно проинформировали о случившимся. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что зачистка территории Минобороны и силовыми структурами продолжается и призвал местных жителей пока не возвращаться в свои дома.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #Происшествия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное