Песков заявил, что инцидент в Белгородской области показывает важность продолжения СВО

Действия украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области указывают на необходимость продолжения спецоперации для того, чтобы не допустить нападений на Россию впредь. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний инцидент.

«Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, с тем, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений», – приводит его слова РИА Новости.

22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области и начала обстрел. Российского лидера Владимира Путина оперативно проинформировали о случившимся. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что зачистка территории Минобороны и силовыми структурами продолжается и призвал местных жителей пока не возвращаться в свои дома.