Песков вновь заявил, что Россия считает решения МУС юридически ничтожными

Любые решения Международного уголовного суда, работающего в Гааге юридически ничтожны, и Россия их не признает. Об этом опять заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем юридически ничтожными любые решения международного уголовного суда, которые мы также не признаем», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заверил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения юридически ничтожными.

Позднее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского лидера, если «его нога ступит на землю Германии». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку этому заявлению.