Песков: Внесение прививок от Covid-19 в национальный календарь официально не обсуждается

Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок официально пока не обсуждается. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», — подчеркнул представитель Кремля. При этом он заметил, что «имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами».

Тем временем в стране продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Сам он уже ревакцинировался и предложил свою кандидатуру для участия в экспериментальной вакцинации назальной вакциной от SARS-CoV-2.