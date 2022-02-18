Песков: Учения на территории России не должны вызывать никаких опасений

Регулярные военные учения на территории России абсолютно «прозрачны» и не должны вызывать ни у кого никаких опасений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что завтра, 19 февраля, под руководством Президента РФ Владимира Путина состоятся плановые учения и пуски баллистических и крылатых ракет.

Песков подчеркнул, что сейчас в России проводится целый комплекс мероприятий для отработки оборонительных стратегий. При этом, по его словам, для специалистов из других стран эти учения абсолютно понятны.

«Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не <…> должны вызывать ни у кого обеспокоенность», — сказал он.

Представитель Кремля не раз отмечал, что Россия имеет право проводить военные учения на своей территории.

До этого на встрече с российским лидером Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил, что масштабные учения, в которых задействованы практически все военные округа, в скором времени завершатся.